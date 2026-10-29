Пресс-секретарь МИД Георгий Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с назначением действующего российского посла Глеба Десятникова руководителем минной деятельности Организации Объединенных Наций. В ведомстве считают, что такое решение подрывает доверие к международной организации.

Об этом пресс-секретарь МИД Георгий Тихий написал в соцсети Х, передает Новини.LIVE.

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Как Георгий Тихий отреагировал на назначение россиянина в ООН

Георгий Тихий напомнил, что после более чем десяти лет российской агрессии Украина стала одной из самых заминированных стран мира.

В то же время, по словам Тихого, руководителем минной деятельности ООН назначили российского посла, представляющего власти РФ в период полномасштабной войны против Украины.

Пост Георгия Тихого. Фото: скриншот

В Министерстве иностранных дел подчеркнули, что передача такой ответственности представителю государства-агрессора вызывает глубокую обеспокоенность:

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"Москва заминировала Организацию Объединенных Наций. Факт 1: после более чем десятилетия российской агрессии Украина стала страной с самым высоким уровнем загрязнения минами в мире. Факт 2: на должность руководителя минной деятельности ООН назначен действующий российский посол, представляющий режим на протяжении всей полномасштабной войны против Украины. Два факта. Одна реальность. Непонятно, как Секретариат ООН согласовывает эти два факта и каких результатов ожидает от такого сочетания".

Тихий добавил, что это назначение в очередной раз привлекает внимание к проблеме пребывания России на постоянном месте Советского Союза в Совете Безопасности ООН. По его мнению, это негативно сказывается на всей системе Организации Объединенных Наций.

Как сообщали Новини.LIVE, пресс-секретарь МИД Украины Георгий Тихий призвал европейские страны отказаться от термина "гибридный" в отношении действий России и оценивать такие угрозы в более широком контексте безопасности. Он упомянул провокации на границах, перемещение мигрантов, действия белорусских властей и случай с FPV-дроном, обнаруженным вблизи самолета с взрывчаткой.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Георгий Тихий заявил, что Украина готова к пяти форматам прекращения огня. Среди них — полное и безусловное перемирие, а также договоренности относительно Черного моря и энергетического сектора. По словам Тихого, для вступления в силу прекращения огня необходимо соответствующее согласие России.