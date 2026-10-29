Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

МЗС України висловило занепокоєння через призначення чинного російського посла Гліба Десятникова керівником мінної діяльності Організації Об’єднаних Націй. У відомстві вважають, що таке рішення підриває довіру до міжнародної організації.

Про це речник МЗС Георгій Тихий написав у соцмережі Х, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як Георгій Тихий відреагував на призначення росіянина в ООН

Георгій Тихий нагадав, що після понад десяти років російської агресії Україна стала однією з найбільш забруднених мінами країн світу.

Водночас, за словами Тихого, керівником мінної діяльності ООН призначили російського посла, який представляє владу РФ протягом повномасштабної війни проти України.

Реклама

Пост Георгія Тихого. Фото: скриншот

У Міністерстві закордонних справ наголосили, що передання такої відповідальності представнику держави-агресора викликає глибоке занепокоєння:

Читайте також:

"Москва замінувала Організацію Об'єднаних Націй. Факт 1: після понад десятиліття російської агресії Україна стала країною з найбільшим забрудненням мінами у світі. Факт 2: на посаду керівника мінної діяльності ООН призначено чинного російського посла, який представляє режим протягом усієї повномасштабної війни проти України. Два факти. Одна реальність. Незрозуміло, як Секретаріат ООН узгоджує ці два факти та яких результатів очікує від такого поєднання".

Реклама

Тихий додав, що це призначення вкотре привертає увагу до проблеми перебування Росії на постійному місці Радянського Союзу в Раді Безпеки ООН. На його думку, це негативно впливає на всю систему Організації Об’єднаних Націй.

Як повідомляли Новини.LIVE, речник МЗС України Георгій Тихий закликав європейські країни відмовитися від терміна "гібридний" щодо дій Росії та оцінювати такі загрози в ширшому безпековому контексті. Він згадав провокації на кордонах, переміщення мігрантів, дії білоруської влади та випадок із FPV-дроном, виявленим поблизу літака з вибухівкою.

Реклама

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Георгій Тихий заявив, що Україна готова до п’яти форматів припинення вогню. Серед них — повне й безумовне перемир’я, а також домовленості щодо Чорного моря та енергетичного сектору. За словами Тихого, для запуску припинення вогню необхідна відповідна згода Росії.