Речник МЗС Георгій Тихий. Фото: facebook.com/heorhiitykhyi

Україна підтримала телефонну розмову лідерів Фінляндії та Норвегії з диктатором Володимиром Путіним, оскільки її зміст і мету попередньо узгодили з Києвом. Водночас Україна виступає проти нескоординованих контактів із главою Кремля без чіткої мети.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий, інформує Новини.LIVE.

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Зеленський попросив передати Путіну певні сигнали

За словами Тихого, під час зустрічі в Осло за участю президента Володимира Зеленського та американського представника Стіва Віткоффа сторони узгодили зміст майбутньої розмови, її мету та формат.

Зокрема, Зеленський попросив лідерів Фінляндії та Норвегії передати Путіну певні позиції. Вони виконали це прохання під час телефонного дзвінка.

Речник МЗС наголосив, що лідери говорили від імені своїх держав, а не всієї Європи.

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"І ці двоє лідерів дзвонили від себе, від Фінляндії і Норвегії, не від Європи. Від своїх країн, які межують з Росією. Це країни, які мають кордон з Росією. Відповідно, вони безпосередньо зацікавлені. В цьому і різниця", —зазначив Тихий.

Речник зазначив, що Україна привітала цю розмову та вважає її кроком у межах мирних зусиль.

У МЗС закликали узгоджувати контакти з Україною

Водночас речник МЗС застеріг від самостійних телефонних розмов із Путіним, якщо їхні мета та можливі результати незрозумілі.

"Якщо хочете допомогти дипломатичним зусиллям, хочете допомогти мирному процесу, будь ласка, проконсультуйтесь з Україною. Погодьте, проговоріть. Знайдемо спосіб, як вас залучити. Знайдемо спосіб, як зробити так, щоб це було корисним", — сказав Тихий.

Він додав, що самі собою розмови з російським президентом не приносять користі, якщо не є частиною узгоджених дипломатичних зусиль.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що речник МЗС Георгій Тихий назвав переговори в Абу-Дабі можливим кроком до зустрічі Володимира Зеленського та Володимира Путіна. За його словами, тристоронні контакти України, США та Росії можуть допомогти підготувати переговори на рівні лідерів.

Також Новини.LIVE писали, що 29 жовтня Георгій Тихий відреагував на призначення росіянина до керівного органу ООН. Речник МЗС заявив, що Росія використовує міжнародні організації для просування власних інтересів, попри її дії проти України.