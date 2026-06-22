The Insider: Изменение роли Буданова укрепляет доверие Вашингтона

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов / Telegram

Иванна Чайка редактор политических новостей

Переход главы Офиса президента Кирилла Буданова из разведывательной сферы на политическую должность укрепляет доверие США к Украине и открывает дополнительные возможности для сложного диалога между сторонами. Журналист The Insider Майкл Вайс отметил, что нынешняя роль Буданова в Офисе президента имеет важное значение для американской стороны.

Об этом Вайс заявил во время подкаста The Bulwark. Также в нём принял участие бывший сотрудник ЦРУ Марк Полимеропулос, передаёт Новини.LIVE.

Сотрудник ЦРУ: С Будановым можно вести сложные переговоры

"Тот факт, что сейчас он занимает политическую должность в президентской администрации, а не просто работает в разведке... Значит, он будет тем человеком, который будет определять любое будущее урегулирование этой войны. Это вселяет в американскую сторону большую уверенность в том, что мы можем доверять украинцам", — сказал Вайс.

Журналист также отметил, что Буданов — человек, которого американские партнеры хорошо знают на протяжении многих лет.

"Это один из наших ребят. Это человек, которого мы знаем очень близко уже более десяти лет", — добавил он.

В свою очередь Полимеропулос подчеркнул, что личные отношения между представителями спецслужб играют ключевую роль в вопросах национальной безопасности.

"С Будановым, который сейчас занимает высокий политический пост, можно вести сложные беседы, потому что вы вместе прошли через очень многое. И это действительно важно", — отметил бывший сотрудник ЦРУ.

По его словам, именно такие личные связи дают возможность вести откровенные и сложные переговоры и способствуют укреплению доверия между партнерами.

Как писали Новини.LIVE, Буданов отказался от Золотого офицерского креста ордена "За заслуги перед Польшей". Это заявление стало ответом на лишение президентом Польши Каролем Навроцким ордена Белого Орла главы украинского государства Владимира Зеленского. Он заявил, что такой шаг президента Польши не имеет ничего общего со справедливостью.

Также недавно Буданов представил предпринимателям украинский аналог "плана Маршалла". Глава ОП считает, что будущая экономическая модель государства должна опираться на три ключевых направления.