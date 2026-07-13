Теневой флот, НПЗ и военные базы РФ: итоги недели операции СБУ

Результаты ударов по объектам РФ. Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ

Евтушенко Алина Редактор ленты новостей

Служба безопасности Украины сообщила о результатах очередной недели 40-дневной операции по нанесению ударов по стратегическим объектам России. Под удары попали объекты топливно-энергетической инфраструктуры, нефтяной отрасли, "теневого флота" РФ и военные цели. В СБУ заявили, что операция направлена на системное ослабление военно-экономического потенциала государства-агрессора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СБУ в понедельник, 13 июля.

СБУ нанесла удары по объектам "теневого флота", НПЗ и военной инфраструктуре РФ

Служба безопасности Украины подвела итоги прошедшей недели 40-дневной операции по нанесению дальних ударов по стратегическим объектам России. В ведомстве отметили, что эти спецоперации являются частью кампании по снижению военно-экономического потенциала РФ, которую утвердил Президент Украины.

Среди целей, по данным СБУ, были объекты "теневого флота" России, топливно-энергетическая и нефтяная инфраструктура, а также военные объекты на территории РФ и временно оккупированных территориях.

Поражение "теневого флота" РФ

Одной из целей стал танкер "Blue", входящий в состав российского "теневого флота". Морской дрон СБУ Sea Baby поразил судно класса Suezmax, находившееся вблизи временно оккупированной Ялты в исключительной экономической зоне Украины.

В СБУ сообщили, что, несмотря на попытки российской авиации перехватить морской дрон, Sea Baby успешно поразил кормовую часть танкера.

Отмечается, что судно находится под санкциями ЕС, Великобритании, Канады, Австралии и Украины из-за перевозки российской нефти в обход международных ограничений.

Удары по топливно-энергетической инфраструктуре РФ

Под удар также попала нефтеперекачивающая станция "Черкассы" в Башкортостане. Это один из ключевых объектов системы "Транснефть — Урал", расположенный в 1500 км от государственной границы Украины.

По данным СБУ, как минимум восемь ударных беспилотников поразили резервуарный парк и производственные мощности станции. Через этот объект ежегодно транспортируется почти 2 млн тонн нефтепродуктов.

Также под удар попала нефтебаза "Красная заря" в Тверской области. После попаданий украинских беспилотников на территории объекта возник пожар. Нефтебаза обеспечивает приемку, хранение и отпуск бензина и дизельного топлива.

Еще одним пораженным объектом стала нефтебаза "Ставропольская" в Ставропольском крае. После атаки на предприятии вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, СБУ сообщила о поражении резервуара с нефтепродуктами и насосной станции на нефтебазе "ТЕС-Терминал-1" в Керчи.

Атаки на нефтяную инфраструктуру РФ

В рамках операции украинские силы также нанесли удары по объектам нефтяной отрасли России.

В частности, под удар попали Ярославский НПЗ и нефтеперекачивающая станция "Ярославль" в Ярославской области. В СБУ отметили, что это один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ.

Также был поражен нефтеналивной терминал морского порта "Высоцк" в Ленинградской области. В результате атаки вывели из строя два нефтеналивных стендера и поразили три резервуара с нефтепродуктами.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали НПЗ "Первый завод" в Калужской области. После удара на предприятии возник пожар.

Поражение военных объектов РФ

Отдельным направлением операции стали удары по военной инфраструктуре российских войск.

На аэродроме "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму были поражены три ангара с авиационной техникой.

Также под удар попали зенитный ракетный комплекс "Панцирь-С2" вблизи Симферополя и мобильная огневая группа в Керчи.

В Курахово и Гранитном Донецкой области было нанесено огневое поражение по местам дислокации экипажей подразделений БпЛА. В результате атак уничтожены склады с дронами и боевыми частями к ним, а также наземные станции управления беспилотными системами.

Кроме того, в Сорокино Луганской области был поражён склад крупнокалиберных средств поражения. После удара возник масштабный пожар и продолжалась детонация боеприпасов.

Скриншот сообщения СБУ/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что недавно в Самарской области РФ беспилотники атаковали Сизранский нефтеперерабатывающий завод, после чего на предприятии вспыхнул масштабный пожар. По данным российских СМИ и мониторинговых Telegram-каналов, именно Сизранский НПЗ был целью удара.

Новини.LIVE также писали, что в ночь на 10 июля ГУР совместно с Силами обороны Украины нанесли удары по ряду стратегических объектов на территории РФ, в частности поразили Ильский нефтеперерабатывающий завод. В Генштабе подтвердили, что после взрывов на территории предприятия возник пожар. Ильский НПЗ является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов юга России и обеспечивает топливом, в частности, военную логистику армии РФ.