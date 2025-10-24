Бизнес сможет получить до 10 млн грн компенсации - Свириденко

Юлия Свириденко. Фото: Свириденко/Telegram

Украинское правительство запустило механизм компенсации военных рисков для предпринимателей, который позволит бизнесу получить до 10 млн грн за уничтоженное или поврежденное имущество. Программа также предусматривает частичное покрытие стоимости страховых премий, чтобы снизить тариф на страхование рисков войны до 1% для компаний по всей Украине.

Об этом сообщила Юлия Свириденко в официальном Telegram-канале в пятницу, 24 октября.

Как работает новый механизм компенсаций

Новый инструмент ориентирован прежде всего на предприятия прифронтовых регионов, которые получили повреждения из-за обстрелов. Бизнес с территорий повышенного риска сможет подать документы на компенсацию через ЧАО "Экспортно-кредитное агентство" и получить до 10 млн грн возмещения. Для компаний из других регионов государство будет компенсировать часть страховых взносов, аналогично модели "5-7-9%", чтобы уменьшить финансовую нагрузку.

Сообщение Свириденко в Telegram. Фото: скриншот

"Например, если предприятие в Ровенской области страхует имущество на 50 млн грн по ставке 3%, государство покроет две трети стоимости этой страховки — но не более 1 млн грн в год", — приводит пример Свириденко.

Она подчеркнула, что государство будет покрывать убытки от ракетных и дроновых атак, пожаров, взрывов и обломков ПВО, а после выплаты компенсации право требования к России переходит государству. Подать заявку можно онлайн — на сайте "Экспортно-кредитного агентства" или через платформу "Дія.Бізнес". По словам премьера, этот шаг является частью программы "Сделано в Украине", которая направлена на укрепление устойчивости национальной экономики и поддержку производителей даже в период войны.

