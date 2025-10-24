Бізнес зможе отримати до 10 млн грн компенсації — Свириденко

Юлія Свириденко. Фото: Свириденко/Telegram

Український уряд запустив механізм компенсації воєнних ризиків для підприємців, який дозволить бізнесу отримати до 10 млн грн за знищене або пошкоджене майно. Програма також передбачає часткове покриття вартості страхових премій, щоб знизити тариф на страхування ризиків війни до 1% для компаній по всій Україні.

Про це повідомила Юлія Свириденко в офіційному Telegram-каналі у п'ятницю, 24 жовтня.

Як працює новий механізм компенсацій

Новий інструмент орієнтований насамперед на підприємства прифронтових регіонів, які зазнали пошкоджень через обстріли. Бізнес із територій підвищеного ризику зможе подати документи на компенсацію через ПрАТ "Експортно-кредитне агентство" й отримати до 10 млн грн відшкодування. Для компаній з інших регіонів держава компенсуватиме частину страхових внесків, аналогічно до моделі "5-7-9%", щоб зменшити фінансове навантаження.

"Наприклад, якщо підприємство у Рівненській області страхує майно на 50 млн грн за ставкою 3%, держава покриє дві третини вартості цієї страховки — але не більше 1 млн грн на рік", — наводить приклад Свириденко.

Вона наголосила, що держава покриватиме збитки від ракетних і дронових атак, пожеж, вибухів і уламків ППО, а після виплати компенсації право вимоги до Росії переходить державі. Подати заявку можна онлайн — на сайті "Експортно-кредитного агентства" або через платформу "Дія.Бізнес". За словами прем’єрки, цей крок є частиною програми "Зроблено в Україні", яка спрямована на зміцнення стійкості національної економіки та підтримку виробників навіть у період війни.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів ухвалив рішення залишити тарифи на електроенергію для населення незмінними на весь опалювальний сезон 2025/2026 років.

