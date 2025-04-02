Суд во Львове обязал туроператора выплатить компенсацию женщине за пересечение границы пешком

Судья расписывается в документе. Фото: Pexels

Во Львове женщина подала в суд на туроператора. Причиной спора стало то, что границу пришлось проходить пешком, а не автобусом, о чем истицу не предупредили.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в августе 2024 года женщина вместе с детьми и матерью отправилась в автобусный тур "Французский карпиз", организованный одной из компаний, а услуги турагента предоставляла еще одна фирма.

Причиной обращения в суд стали условия путешествия: вместо пересечения границы автобусом, туристам пришлось преодолевать этот этап пешком. Истица заявила, что ей пришлось нести тяжелые сумки четыре километра, выдержать пятичасовое ожидание в очереди, тогда как ее дети плакали из-за толпы и ссоры между людьми. Дополнительное беспокойство вызвала ситуация с матерью, которую незадолго до поездки выписали из больницы.

В связи с этим женщина требовала компенсацию морального вреда в размере 30 тысяч гривен, аргументируя иск нарушением условий договора.

Решение суда

Дело рассмотрел судья Николай Борачок, который подробно проанализировал материалы и аргументы обеих сторон. Он выяснил, что согласно договору, перевозка туристов должна была осуществляться исключительно автобусом, без пересадок или пешего пересечения границы, что не было предусмотрено условиями соглашения.

Суд пришел к выводу, что ответственность за нарушение договорных обязательств несет туроператор.

"В этой части суд руководствуется предписаниями части 8 статьи 18 Закона №1023-XII, согласно которой нечеткие или двусмысленные положения договоров с потребителями толкуются в пользу потребителя. Суд считает, что в рамках договорных отношений на ответчика возлагалась обязанность обеспечить непрерывную перевозку туристов автобусом на оговоренном маршруте, в частности через государственную границу", — указано в деле.

Суд частично удовлетворил иск, постановив выплатить пострадавшим моральную компенсацию в размере 7 тысяч гривен, что является меньшей суммой, чем требовала истовая сторона. Решение пока может быть обжаловано.

Напомним, в Одесской области двое мужчин пытались переправить военнообязанное лицо через границу. За это суд их наказал.

Также мы сообщали, что в Ивано-Франковской области суд оштрафовал дельцов за организацию незаконного пересечения госграницы военнообязанными. Кроме того, один из их клиентов умер от переохлаждения.