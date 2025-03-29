Суд покарав двох чоловіків, які переправляли військовозобов'язаних за кордон

Молоток судді. Фото: lexinform

В Одеській області двоє чоловіків намагалися переправити військовозобов'язаного за кордон. За це суд їх покарав.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у червні 2022 року мешканець Ізмаїла подав заяву до Одеської обласної прокуратури, повідомивши про спробу залучити його до незаконної схеми переправлення за кордон. За 3500 доларів йому пропонували нелегально перетнути державний кордон з подальшим працевлаштуванням на морському судні. Організатор запевняв, що вже допоміг покинути країну вісьмом особам.

Серед причетних до злочинної діяльності виявився директор громадської організації "Придунайська Ромська організація", який одночасно виконував обов’язки юрисконсульта у ГО "Правозахисний Ромський Центр". Для залучення клієнтів він активно використовував соціальні мережі, зокрема Facebook, де розміщував публікації на кшталт: "Чи можуть студенти виїхати з України в умовах воєнного стану?", "Чоловіки, які бажають покинути територію України до Польщі-Румунії", "Що таке "Білий квиток" та чи пустять з ним за кордон".

Його спільником виступав співробітник прикордонного загону, який працював стрільцем команди воєнізованої охорони. Він на автомобілі доставив мешканця Ізмаїла до Болграда, де останнього мала зустріти невстановлена слідством особа, що проживає в Молдові, і перейти кордон через "зелену зону" – в обхід офіційних пунктів пропуску. Однак план не вдався. Прикордонник разом із "клієнтом" тривалий час перебували в кафе в центрі Болграда, нібито, очікуючи зв’язкового. Проте їх затримали правоохоронці.

Рішення суду

Болградський районний суд Одеської області розглянув справу та вислухав доводи обвинувачених, які намагалися зменшити свою відповідальність. Вони заявляли, що не мали реального наміру переправляти заявника через кордон і насправді просто хотіли шахрайським шляхом заволодіти його грошима.

Однак суд не визнав ці твердження переконливими. Доказова база справи, включно з матеріалами негласних слідчих дій, підтвердила, що обвинувачені детально інструктували потерпілого щодо способу нелегального перетину кордону та подальшої легалізації в Молдові. Вони запевняли його, що ситуація під контролем і немає жодних ризиків. Крім того, зафіксовано передачу частини обумовленої суми, а решту коштів чоловік мав передати безпосередньо під час перетину кордону.

Враховуючи всі обставини, суд виніс обвинувальний вирок: обидва підсудні отримали по 7 років позбавлення волі. Вирок було виконано негайно — підсудних взяли під варту прямо в залі суду.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що у Львові судили 66-річного чоловіка, який переправляв військовозобов'язаних осіб за кордон. Суд позбавив його волі на 9 років.

Також ми повідомляли, що у місті Кропивницький чоловік за хабар зробив знайомому фіктивну довідку про проходження ВЛК. За скоєні дії громадяну призначили штраф.