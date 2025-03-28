У Кропивницькому чоловік за хабар зробив знайомому фіктивну довідку про ВЛК — як його покарав суд

Суддівський молоток. Фото: Freepik

У Кропивницькому чоловік за хабар зробив знайомому фіктивну довідку про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Суд вирішив покарати ділка.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У матеріалах справи зазначено, що підсудний родом із Волині і раніше вже двічі мав проблеми із законом. У 2021 році його засудили до одного року умовно за самовільне залишення військової частини, а у 2023-му — за зберігання психотропних речовин. Восени 2024 року під час зустрічі з товаришем чоловік дізнався, що той шукає спосіб уникнути призову та виїхати за кордон. Він запропонував знайомому отримати фіктивну повістку, яка б дозволила уникнути мобілізації під час перевірок, а також за хабар у розмірі 1000 дол. "оформити" через знайомих у військово-лікарській комісії довідку про непридатність до служби, що зняло б його з військового обліку.

Домовленість реалізували у два етапи. У вересні біля територіального центру комплектування підсудний передав чоловіку повістку, за що отримав 12 тисяч гривень авансу, а пізніше ще 2 тисячі гривень. Другу зустріч призначили вже в жовтні біля міської поліклініки, де обвинувачений передав чергову повістку та документ, який виглядав як довідка ВЛК із позначкою про виключення з обліку. За це він отримав решту суми — 27 тисяч гривень.

На суді чоловік повністю визнав свою провину та заявив, що діяв винятково з бажання заробити.

Рішення суду

Враховуючи щире каяття та нетяжкий характер злочину, суд виніс вирок — штраф у розмірі 42 500 гривень.

В одній з ухвал у справі зазначено, що довідка від ВЛК, ймовірно, є підробленою, оскільки зазначені в ній посадові особи не працюють у медзакладі та не входять до складу комісії.

Раніше у Львові Стрийський райсуд визнав винним громадянина, який ухилявся від військової служби.

Також у Волинській області судили чоловіка, який ухилявся від мобілізації, відмовившись від отримання бойової повістки.