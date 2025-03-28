В Кропивницком мужчина за взятку сделал знакомому фиктивную справку о ВВК — как его наказал суд

Судейский молоток. Фото: Freepik

В Кропивницком мужчина за взятку сделал знакомому фиктивную справку о прохождении военно-врачебной комиссии (ВВК). Суд решил наказать дельца.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В материалах дела указано, что подсудимый родом из Волыни и ранее уже дважды имел проблемы с законом. В 2021 году его приговорили к одному году условно за самовольное оставление воинской части, а в 2023-м — за хранение психотропных веществ. Осенью 2024 года во время встречи с товарищем мужчина узнал, что тот ищет способ избежать призыва и выехать за границу. Он предложил знакомому получить фиктивную повестку, которая бы позволила избежать мобилизации во время проверок, а также за взятку в размере 1000 долл. "оформить" через знакомых в военно-врачебной комиссии справку о непригодности к службе, что сняло бы его с воинского учета.

Договоренность реализовали в два этапа. В сентябре возле территориального центра комплектования подсудимый передал мужчине повестку, за что получил 12 тысяч гривен аванса, а позже еще 2 тысячи гривен. Вторую встречу назначили уже в октябре возле городской поликлиники, где обвиняемый передал очередную повестку и документ, который выглядел как справка ВВК с отметкой об исключении из учета. За это он получил остальную сумму — 27 тысяч гривен.

На суде мужчина полностью признал свою вину и заявил, что действовал исключительно из желания подзаработать.

Решение суда

Учитывая искреннее раскаяние и нетяжелый характер преступления, суд вынес приговор — штраф в размере 42 500 гривен.

В одном из постановлений по делу указано, что справка от ВВК, вероятно, является поддельной, поскольку указанные в ней должностные лица не работают в медучреждении и не входят в состав комиссии.

Ранее во Львове Стрыйский райсуд признал виновным гражданина, который уклонялся от военной службы.

Также в Волынской области судили мужчину, который уклонялся от мобилизации, отказавшись от получения боевой повестки.