Суд наказал двух мужчин, которые переправляли военнообязанных за границу

Молоток судьи. Фото: lexinform

В Одесской области двое мужчин пытались переправить военнообязанного за границу. За это суд их наказал.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, в июне 2022 года житель Измаила подал заявление в Одесскую областную прокуратуру, сообщив о попытке привлечь его к незаконной схеме переправки за границу. За 3500 долларов ему предлагали нелегально пересечь государственную границу с последующим трудоустройством на морском судне. Организатор уверял, что уже помог покинуть страну восьми лицам.

Среди причастных к преступной деятельности оказался директор общественной организации "Придунайская Ромская организация", который одновременно исполнял обязанности юрисконсульта в ОО "Правозащитный Ромский Центр". Для привлечения клиентов он активно использовал социальные сети, в частности Facebook, где размещал публикации вроде: "Могут ли студенты выехать из Украины в условиях военного положения?", "Мужчины, желающие покинуть территорию Украины в Польшу-Румынию", "Что такое "Белый билет" и пустят ли с ним за границу".

Его сообщником выступал сотрудник пограничного отряда, который работал стрелком команды военизированной охраны. Он на автомобиле доставил жителя Измаила в Болград, где последнего должно было встретить неустановленное следствием лицо, проживающее в Молдове, и перейти границу через "зеленую зону" — в обход официальных пунктов пропуска. Однако план не удался. Пограничник вместе с "клиентом" длительное время находились в кафе в центре Болграда, якобы, ожидая связного. Однако их задержали правоохранители.

Решение суда

Болградский районный суд Одесской области рассмотрел дело и выслушал доводы обвиняемых, которые пытались уменьшить свою ответственность. Они заявляли, что не имели реального намерения переправлять заявителя через границу и на самом деле просто хотели мошенническим путем завладеть его деньгами.

Однако суд не признал эти утверждения убедительными. Доказательная база дела, включая материалы негласных следственных действий, подтвердила, что обвиняемые подробно инструктировали потерпевшего о способе нелегального пересечения границы и дальнейшей легализации в Молдове. Они уверяли его, что ситуация под контролем и нет никаких рисков. Кроме того, зафиксирована передача части оговоренной суммы, а остальные средства мужчина должен был передать непосредственно во время пересечения границы.

Учитывая все обстоятельства, суд вынес обвинительный приговор: оба подсудимых получили по 7 лет лишения свободы. Приговор был исполнен немедленно — подсудимых взяли под стражу прямо в зале суда.

Напомним, недавно мы писали, что во Львове судили 66-летнего мужчину, который переправлял военнообязанных лиц за границу. Суд лишил его свободы на 9 лет.

Также мы сообщали, что в городе Кропивницкий мужчина за взятку сделал знакомому фиктивную справку о прохождении ВВК. За совершенные действия гражданину назначили штраф.