Суд у Львові зобов'язав туроператора виплатити компенсацію жінці за перетин кордону пішки

Суддя розписується у документі. Фото: Pexels

У Львові жінка подала до суду на туроператора. Причиною суперечки стало те, що кордон довелося проходити пішки, а не автобусом, про що позивачку не попередили.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, у серпні 2024 року жінка разом із дітьми та матір’ю вирушила у автобусний тур "Французький карпиз", організований одною з компаній, а послуги турагента надавала ще одна фірма.

Причиною звернення до суду стали умови подорожі: замість перетину кордону автобусом, туристам довелося долати цей етап пішки. Позивачка заявила, що їй довелося нести важкі сумки чотири кілометри, витримати п’ятигодинне очікування в черзі, тоді як її діти плакали через натовп і сварки між людьми. Додаткове занепокоєння викликала ситуація з матір’ю, яку незадовго до поїздки виписали з лікарні.

У зв’язку з цим жінка вимагала компенсацію моральної шкоди у розмірі 30 тисяч гривень, аргументуючи позов порушенням умов договору.

Рішення суду

Справу розглянув суддя Микола Борачок, який детально проаналізував матеріали та аргументи обох сторін. Він з’ясував, що відповідно до договору, перевезення туристів мало здійснюватися виключно автобусом, без жодних пересадок чи пішого перетину кордону, що не було передбачено умовами угоди.

Суд дійшов висновку, що відповідальність за порушення договірних зобов’язань несе туроператор.

"У цій частині суд керується приписами частини 8 статті 18 Закону №1023-XII, згідно із якою нечіткі або двозначні положення договорів із споживачами тлумачаться на користь споживача. Суд вважає, що у межах договірних відносин на відповідача покладався обов’язок забезпечити безперервне перевезення туристів автобусом на обумовленому маршруті, зокрема через державний кордон", — вказано у справі.

Суд частково задовольнив позов, ухваливши виплатити постраждалим моральну компенсацію у розмірі 7 тисяч гривень, що є меншою сумою, ніж вимагала позивацька сторона. Рішення поки що може бути оскаржене.

Нагадаємо, в Одеській області двоє чоловіків намагалися переправити військовозобов'язану особу через кордон. За це суд їх покарав.

Також ми повідомляли, що в Івано-Франківській області суд оштрафував ділків за організацію незаконного перетину держкордону військовозобов'язаними. Крім того, один з їх клієнтів помер від переохолодження.