День Сум: история города, которому исполнилось 371 год, и его роль в войне

Люди на улицах Сум. Фото: Кордон медіа/Telegram

В субботу, 5 сентября, в Сумах отмечают День города. Город был основан 371 год назад. В этом году празднование проходит на фоне полномасштабной войны, ведь город регулярно страдает от российских атак из-за близости к границе. В то же время Сумы продолжают жить, работать и хранить свою историю, традиции и уникальные символы.

Новини.LIVE рассказывают об истории Сум — от казацкого поселения до современного форпоста Украины, который продолжает жить и бороться во время войны.

Реклама

История основания Сум

История Сум берет свое начало в середине XVII века. Основателями города считаются казаки-переселенцы из Правобережной Украины, которые пришли сюда во главе с атаманом Герасимом Кондратьевым. Они поселились в районе рек Псел, Сума и Сумка, создав укрепленное поселение.

Существует также известная легенда о происхождении названия города. По преданию, переселенцы нашли возле места, где Сумка впадает в Псел, три охотничьих мешка с монетами. Именно они якобы дали название поселению, а впоследствии стали одним из главных символов Сум.

В то же время исследователи связывают название города прежде всего с названиями местных рек. Три сумки изображены на гербе Сум, утвержденном еще в XVIII веке.

Читайте также:

Как Сумы превратились в промышленный центр

Особенно активно город начал развиваться в XIX веке. Значительный вклад в его экономическое и культурное развитие внесла семья сахарных заводчиков Харитоненко. В 1869 году в Сумах был основан Павловский сахарный завод, после чего город начал превращаться в крупный промышленный центр.

Развитию Сум способствовало и появление железной дороги. Первое здание железнодорожной станции было построено в 1878 году, когда через город прошла магистраль Мерефа — Люботин — Сумы — Врожба.

В конце XIX века в городе работали десятки фабрик и заводов, а впоследствии появились машиностроительные предприятия. В 1939 году Сумы стали областным центром после образования Сумской области.

Символы Сум

Одной из главных визитных карточек города является беседка на Покровской площади. Это небольшое деревянное сооружение стало одним из самых узнаваемых символов Сум и традиционным местом встреч и фотографий для горожан и гостей.

Беседка на Покровской площади. Фото: Суспільне Суми

Еще один символ — три сумки на гербе города. Они связаны с легендой об основании Сум и стали неотъемлемой частью городской идентичности.

Среди архитектурных памятников Сум особое место занимает Свято-Троицкий собор, история которого берет начало в XVIII веке. Современный храм датируется началом XX века.

Свято-Троицкий собор в Сумах. Фото: Олег Каневский/Фотопутешествия по Украине в Facebook

Сумы во время полномасштабной войны

Сегодня День города для жителей Сум имеет особое значение. Сумы расположены недалеко от границы с Россией и с начала полномасштабного вторжения регулярно подвергаются российским атакам.

Последствия обстрела Сум. Фото: Суспільне Суми

Несмотря на обстрелы и постоянные угрозы, город продолжает жить, работать и поддерживать украинских военных.

Сумы во время полномасштабной войны. Фото: ГСЧС Сумской области

Сумы остаются важным административным, культурным и экономическим центром региона. Город расположен на берегах Псла и Сумки и сочетает в себе историческую архитектуру, зеленые зоны и современную городскую застройку.

Как писали Новини.LIVE, российские войска нанесли удар по центру комплексной реабилитации детей и людей с инвалидностью в селе Рыбцы Сумского района. В результате атаки одно из отделений учреждения полностью сгорело и было разрушено. В центре дети и взрослые проходили физическую и психоэмоциональную реабилитацию, а также работало отделение иппотерапии.

Кроме того, оккупанты недавно убили в Сумах всю семью. Они нанесли удар управляемыми авиабомбами. Атака стала очередным ударом РФ по гражданскому населению города и области.