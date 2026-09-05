День Сум: історія міста, якому виповнилося 371 рік, та його роль у війні

Люди на вулицях Сум. Фото: Кордон медіа/Telegram

У суботу, 5 вересня, Суми відзначають День міста. Місто заснували 371 рік тому. Цьогоріч святкування відбувається на тлі повномасштабної війни, адже місто регулярно потерпає від російських атак через близькість до кордону. Водночас Суми продовжують жити, працювати та зберігати свою історію, традиції й унікальні символи.

Новини.LIVE розповідають про історію Сум від козацького поселення до сучасного форпосту України, який продовжує жити та боротися під час війни.

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Історія заснування Сум

Історія Сум бере початок із середини XVII століття. Засновниками міста вважають козаків-переселенців із Правобережної України, які прийшли сюди на чолі з отаманом Герасимом Кондратьєвим. Вони оселилися в районі річок Псел, Сума та Сумка, створивши укріплене поселення.

Існує й відома легенда про походження назви міста. За переказами, переселенці знайшли біля місця, де Сумка впадає у Псел, три мисливські сумки з монетами. Саме вони нібито дали назву поселенню, а згодом стали одним із головних символів Сум.

Водночас дослідники пов'язують назву міста передусім із назвами місцевих річок. Три сумки зображені на гербі Сум, затвердженому ще у XVIII столітті.

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Як Суми перетворилися на промисловий центр

Особливо активно місто почало розвиватися у XIX столітті. Значний внесок у його економічний та культурний розвиток зробила родина цукрозаводчиків Харитоненків. У 1869 році в Сумах заснували Павлівський цукровий завод, після чого місто почало перетворюватися на великий промисловий центр.

Розвитку Сум сприяла й поява залізниці. Перша будівля залізничної станції була споруджена у 1878 році, коли через місто пройшла магістраль Мерефа — Люботин — Суми — Ворожба.

Наприкінці XIX століття у місті працювали десятки фабрик і заводів, а згодом з'явилися машинобудівні підприємства. У 1939 році Суми стали обласним центром після утворення Сумської області.

Символи Сум

Однією з головних візитівок міста є альтанка на Покровській площі. Ця невелика дерев'яна споруда стала одним із найбільш упізнаваних символів Сум і традиційним місцем зустрічей та фотографій для містян і гостей.

Альтанка на Покровській площі. Фото: Суспільне Суми

Ще один символ — три сумки на гербі міста. Вони пов'язані з легендою про заснування Сум та стали невіддільною частиною міської ідентичності.

Серед архітектурних пам'яток Сум також особливе місце посідає Свято-Троїцький собор, історія якого бере початок із XVIII століття. Сучасний храм датують початком XX століття.

Свято-Троїцький собор у Сумах. Фото: Олег Каневський/Фотоподорожі Україною у Facebook

Суми під час повномасштабної війни

Сьогодні День міста для сумчан має особливе значення. Суми розташовані неподалік від кордону з Росією і від початку повномасштабного вторгнення регулярно потерпають від російських атак.

Наслідки обстрілу Сум. Фото: Суспільне Суми

Попри обстріли та постійні загрози, місто продовжує жити, працювати й підтримувати українських військових.

Суми під час повномасштабної війни. Фото: ДСНС Сумщини

Суми залишаються важливим адміністративним, культурним та економічним центром регіону. Місто розташоване на берегах Псла та Сумки й поєднує історичну архітектуру, зелені зони та сучасну міську забудову.

Як писали Новини.LIVE, російські війська завдали удару по центру комплексної реабілітації дітей та людей з інвалідністю у селі Рибці Сумського району. Унаслідок атаки одне з відділень закладу повністю вигоріло та було зруйноване. У центрі діти й дорослі проходили фізичну та психоемоційну реабілітацію, а також працювало відділення іпотерапії.

Також окупанти нещодавно вбили в Сумах усю родину. Вони завдали удару керованими авіабомбами. Атака стала черговим ударом РФ по цивільному населенню міста та області.