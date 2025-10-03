Суд в Финляндии отпустил моряков по делу о кабелях

Судно Eagle S. Фото: Yle

Окружной суд Хельсинки принял решение отпустить капитана танкера Eagle S и двух его помощников, которых подозревали в умышленном повреждении телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Суд пришел к выводу, что не имеет юрисдикции рассматривать это дело, поскольку преступление было совершено за пределами территориальных вод Финляндии.

Об этом сообщили Yle.

Реклама

Читайте также:

Суд в Хельсинки освободил подозреваемых моряков

Дело касалось инцидента в декабре 2024 года, когда танкер Eagle S намеренно повредил подводные кабели, протянув якорную цепь по дну моря. Прокуратура требовала для обвиняемых 2,5 года заключения. Суд постановил, что дело должно рассматриваться в другом государстве, поскольку действия произошли за пределами территориальных вод Финляндии.

"Поскольку вероятные преступления были совершены до того, как судно вошло в финские территориальные воды, сфера применения финского уголовного законодательства не может основываться на правовых принципах относительно территориального моря", — отмечает суд.

Кроме этого, суд обязал компенсировать морякам расходы на адвокатов, которые составили около 195 тыс. евро. Дело теперь могут передать в страну происхождения обвиняемых или государства флага судна. Это решение стало неожиданным, ведь ожидалось суровое наказание или полное оправдание.

Напомним, что президент Финляндии Александр Стубб заявил, что страна будет действовать по протоколам в случае нарушения воздушного пространства беспилотниками.

Ранее мы также информировали, что Стубб отреагировал на обстрел Киева 28 сентября и призвал к принятию нового пакета санкций ЕС.