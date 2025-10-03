Суд у Фінляндії відпустив моряків у справі про кабелі

Судно Eagle S. Фото: Yle

Окружний суд Гельсінки ухвалив рішення відпустити капітана танкера Eagle S та двох його помічників, яких підозрювали у навмисному пошкодженні телекомунікаційних кабелів у Балтійському морі. Суд дійшов висновку, що не має юрисдикції розглядати цю справу, оскільки злочин було вчинено за межами територіальних вод Фінляндії.

Про це повідомили Yle.

Суд у Гельсінкі звільнив підозрюваних моряків

Справа стосувалася інциденту у грудні 2024 року, коли танкер Eagle S навмисно пошкодив підводні кабелі, протягнувши якірний ланцюг по дну моря. Прокуратура вимагала для обвинувачених 2,5 роки ув’язнення. Суд постановив, що справа має розглядатися в іншій державі, оскільки дії відбулися поза межами територіальних вод Фінляндії.

"Оскільки ймовірні злочини були скоєні до того, як судно увійшло у фінські територіальні води, сфера застосування фінського кримінального законодавства не може ґрунтуватися на правових принципах щодо територіального моря", — зазначає суд.

Окрім цього, суд зобов’язав компенсувати морякам витрати на адвокатів, які склали близько 195 тис. євро. Справу тепер можуть передати до країни походження обвинувачених або держави прапора судна. Це рішення стало несподіваним, адже очікувалося суворе покарання або повне виправдання.

