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Главная Новости дня Строительство укрытий: Шуляк сравнила бюджеты Киева и прифронтовых городов

Строительство укрытий: Шуляк сравнила бюджеты Киева и прифронтовых городов

Ua ru
5 октября 2026 08:47
Эксклюзив
Шуляк сравнила строительство укрытий в Киеве и прифронтовых громадах
Председатель комитета ВРУ по вопросам градостроительства Елена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Председатель комитета ВРУ по вопросам градостроительства Елена Шуляк сравнила строительство укрытий в Киеве и прифронтовых громадах. По её словам, населённые пункты, расположенные недалеко от линии боевого столкновения, не в состоянии самостоятельно профинансировать строительство убежищ. В то же время бюджет Киева превышает 100 миллиардов гривен.

Об этом Елена Шуляк рассказала в проекте Новини.LIVE "Наша справа".

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Строительство укрытий в Киеве и прифронтовых громадах

Шуляк отметила, что прифронтовые громады не располагают собственными средствами, даже если бы они этого хотели, для строительства подземных укрытий для школьников.

"Что делает в этом случае правительство? Собирает предложения: более 5 миллиардов только в 26-м году, выделяется 113 укрытий, 22 области по всей Украине, где такие укрытия строятся", — рассказала она.

По ее словам, это нормально, когда центральная власть поддерживает местный и региональный уровни. В то же время, когда речь идет об громадах, у которых есть деньги, можно разумно планировать и обращать внимание на те места, где нужно строить укрытия. Например, бюджет Киева составляет более 100 миллиардов гривен. Это самый высокий показатель среди всех городов Украины.

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Как писали Новини.LIVE, в Запорожье открыли подземный детский сад в противорадиационном укрытии. Там могут обучаться 140 детей. В частности, в детском саду есть шесть учебных помещений, столовая, медицинский пункт, санитарные комнаты и душевые.

Кроме того, Шуляк сообщала, что уровень обеспеченности укрытиями в районах Киева существенно различается. В некоторых частях столицы он превышает 80%, тогда как в других не достигает и 40%. В то же время в столице есть целые жилые кварталы, где защитные сооружения полностью отсутствуют.

Киев война Елена Шуляк бюджет безопасность укрытия
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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