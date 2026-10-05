Голова комітету ВРУ з питань містобудування Олена Шуляк. Фото: facebook.com/ShuliakOlena

Голова комітету ВРУ з питань містобудування Олена Шуляк порівняла будівництво укриттів у Києві та прифронтових громадах. За її словами, населені пункти, які знаходяться неподалік лінії бойового зіткнення, не здатні самостійно профінансувати зведення сховищ. Водночас Київ має бюджет у понад 100 мільярдів гривень.

Про це Олена Шуляк сказала в проєкті Новини.LIVE "Наша справа".

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Будівництво укриттів у Києві та прифронтових громадах

Шуляк зауважила, що прифронтові громади не мають своїх коштів, якби вони цього не хотіли, щоб розбудувати підземні укриття для школярів.

"Що робить у цьому випадку уряд? Збирає пропозиції, більше ніж 5 мільярдів лише в 26-му році, виділяється 113 укриттів, 22 області по всій Україні, де такі укриття будуються", — розповіла вона.

За її словами, це нормально, коли центральна влада підтримує місцевий та регіональний рівні. Водночас коли йдеться про громади, в яких є гроші, то можна розумно планувати і дивитися на ті місця, де потрібно робити укриття. Наприклад, Київ має бюджет більше ніж 100 мільярдів гривень. Це найвищий показник серед усіх міст України.

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Як писали Новини.LIVE, у Запоріжжі відкрили підземний дитячий садок у протирадіаційному укритті. Там можуть навчатися 140 дітей. Зокрема, у дитсадку є шість навчальних приміщень, їдальня, медичний пункт, санітарні кімнати та душові.

Крім того, Шуляк повідомляла, що рівень забезпечення укриттями у районах Києва суттєво різниться. У деяких частинах столиці він перевищує 80%, тоді як в інших не досягає й 40%. Водночас у столиці є цілі житлові квартали, де захисні споруди повністю відсутні.