Мінвідновлення відхрестилося від укриттів: юридичної бази немає

Міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту України Микола Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Відповідальність за укриття в Україні розподілена між різними органами влади, міністерствами та балансоутримувачами. Водночас єдиної юридичної бази, яка чітко визначала б відповідального за укриття та цей напрям загалом, наразі немає.

Про це йдеться в проєкті Новини.LIVE "Наша справа", передає журналістка Марія Гугаль.

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Хто відповідальний за укриття в Україні

Журналістка Новини.LIVE Марія Гугаль зазначила, що питання укриттів перебуває у зоні відповідальності одразу кількох структур. Зокрема, до цього напрямку залучене Міністерство розвитку громад та територій України, яке координує проєкти модульних укриттів і затверджує відповідні державні будівельні норми.

Представниця міністерства під час спілкування з редакцією заявила, що питання захисних споруд належить до компетенції ДСНС, місцевих та обласних органів влади.

На інформаційний запит журналістів у відомстві також не надали конкретних відповідей щодо реалізації відповідних проєктів, пославшись на те, що підготовка відповідей нібито потребувала б створення нової інформації або проведення експертного аналізу.

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Марія Гугаль зазначила, що така ситуація може свідчити про небажання відомств брати на себе відповідальність за напрям укриттів.

Лубінець заявив про відсутність єдиної системи

Окремо Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець поділився своєю думкою щодо проблеми відповідальності за укриття. Ключовою перепоною є саме розподіл повноважень між різними органами виконавчої влади.

"Встановити орган виконавчої гілки влади, хто за це відповідає, юридично це є, але проблема в тому, що це розпорошено між різними міністерствами", — зазначив омбудсмен.

Він наголошує, що наразі діють близько десяти внутрішніх міністерських наказів різних відомств, які доповнюють один одного.

"У нас діє різних 10 внутрішніх міністерських наказів різних міністерств, які один одного, так би мовити, доповнюють, але єдиної юридичної бази немає", — наголосив він.

Ми писали, що Дмитро Лубінець заявив у розслідуванні Новини.LIVE "Нашої справи", що українці регулярно скаржаться на проблеми з доступністю укриттів. Зокрема, близько 8% перевірених укриттів були зачинені, а в окремих випадках захисні споруди, які зазначені на мапі та доступні в мобільному застосунку, фактично взагалі відсутні.

Новини.LIVE повідомляли, голова комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк також поділилась інформацією про стан захисних споруд. Вона заявила, що рівень забезпечення укриттями у районах Києва помітно різниться. У деяких районах столиці цей показник перевищує 80%, тоді як в інших він не сягає навіть 40%.