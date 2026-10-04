Министерство восстановления отказалось от укрытий: юридической основы нет

Министр по вопросам восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Николай Калашник. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

Ответственность за укрытие в Украине распределена между различными органами власти, министерствами и балансодержателями. В то же время единой правовой базы, которая четко определяла бы ответственного за укрытие и эту сферу в целом, пока нет.

Об этом говорится в проекте Новини.LIVE "Наша справа", сообщает журналистка Мария Гугаль.

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Кто отвечает за предоставление убежища в Украине

Журналистка Новини.LIVE Мария Гугаль отметила, что вопрос укрытий находится в зоне ответственности сразу нескольких структур. В частности, к этому направлению привлечено Министерство развития громад и территорий Украины, которое координирует проекты модульных укрытий и утверждает соответствующие государственные строительные нормы.

Представительница министерства в ходе беседы с редакцией заявила, что вопрос защитных сооружений относится к компетенции ГСЧС, местных и областных органов власти.

На информационный запрос журналистов в ведомстве также не предоставили конкретных ответов относительно реализации соответствующих проектов, сославшись на то, что подготовка ответов якобы потребовала бы сбора новой информации или проведения экспертного анализа.

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Мария Гугаль отметила, что такая ситуация может свидетельствовать о нежелании ведомств брать на себя ответственность за направление строительства укрытий.

Лубинец заявил об отсутствии единой системы

Отдельно Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец поделился своим мнением относительно проблемы ответственности за предоставление убежища. Ключевым препятствием является именно распределение полномочий между различными органами исполнительной власти.

"Установить орган исполнительной власти, кто за это отвечает, юридически это возможно, но проблема в том, что эти полномочия распределены между различными министерствами", — отметил омбудсмен.

Он подчеркивает, что в настоящее время действуют около десяти внутренних министерских приказов различных ведомств, которые дополняют друг друга.

"У нас действуют 10 различных внутренних министерских приказов разных министерств, которые, так сказать, дополняют друг друга, но единой правовой базы нет", — подчеркнул он.

Мы писали, что Дмитрий Лубинец заявил в расследовании Новини.LIVE "Нашої справи", что украинцы регулярно жалуются на проблемы с доступностью укрытий. В частности, около 8% проверенных укрытий были закрыты, а в отдельных случаях защитные сооружения, указанные на карте и доступные в мобильном приложении, фактически вообще отсутствуют.

Новини.LIVE сообщали, что председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк также поделилась информацией о состоянии защитных сооружений. Она заявила, что уровень обеспеченности укрытиями в районах Киева заметно различается. В некоторых районах столицы этот показатель превышает 80%, тогда как в других он не достигает даже 40%.