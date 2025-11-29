Видео
Главная Новости дня Станет ли Тимошенко премьером — нардеп рассказал детали

Станет ли Тимошенко премьером — нардеп рассказал детали

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 11:30
Тимошенко могут выдвинуть в премьеры - озвучена версия
Юлия Тимошенко. Фото иллюстративное: Getty Images

В случае формирования новой парламентской коалиции должность премьер-министра может перейти не представителю действующего большинства, и в политических кругах уже появляется имя потенциальной кандидатки. По словам народного депутата Юрия Камельчука, именно политик "Батькивщины" Юлия Тимошенко сейчас рассматривается как один из наиболее вероятных вариантов на главу правительства.

Об этом сообщил Юрий Камельчук в эфире Вечер.LIVE.

Читайте также:

Кто может возглавить правительство в случае изменений

В случае формирования новой коалиции пост премьер-министра, по словам Камельчука, может перейти к представительнице другой политической силы, если в Кабинете Министров произойдет ротация. Нардеп отметил, что такие изменения могут стать актуальными в случае перехода Юлии Свириденко на должность руководителя Офиса президента, что автоматически откроет вопрос нового премьера.

"И здесь, я думаю, логично напрашивается вывод, что если образуется все-таки другая Коалиция, по-другому сформирована — кто туда может войти? Наиболее вероятными кандидатами сейчас только фракция Юлии Тимошенко, по факту — давайте говорить объективно", — подчеркнул Камельчук.

"Это одна из версий. Для Тимошенко, думаю, был бы неплохой подарок ко дню рождения", — отметил нардеп.

Параллельно Камельчук опроверг возможность назначения Михаила Федорова, подчеркнув, что действующий вице-премьер имеет достаточно задач и не стремится занимать должность главы правительства.

Напомним, что президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Ермака с должности руководителя Офиса президента.

Ранее мы также информировали, что Андрей Ермак, комментируя свое решение оставить должность, заявил о намерении отправиться на фронт.

Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
