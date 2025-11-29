Тимошенко можуть висунути в прем’єри — озвучено версію

Юлія Тимошенко. Фото ілюстративне: Getty Images

У разі формування нової парламентської коаліції посада прем’єр-міністра може перейти не представнику чинної більшості, і в політичних колах уже з’являється ім’я потенційної кандидатки. За словами народного депутата Юрія Камельчука, саме політикиня "Батьківщини" Юлія Тимошенко нині розглядається як один із найбільш імовірних варіантів на очільницю уряду.

Про це повідомив Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE.

Хто може очолити уряд у разі змін

У разі формування нової коаліції пост прем’єр-міністра, за словами Камельчука, може перейти до представниці іншої політичної сили, якщо в Кабінеті Міністрів відбудеться ротація. Нардеп зазначив, що такі зміни можуть стати актуальними у випадку переходу Юлії Свириденко на посаду керівниці Офісу президента, що автоматично відкриє питання нового прем’єра.

"І тут, я думаю, логічно напрошується висновок, що якщо утвориться все ж таки інша Коаліція, по-іншому сформована — хто туди може увійти? Найбільш ймовірними кандидатами є на даний момент тільки фракція Юлії Тимошенко, по факту — давайте говорити об'єктивно", — наголосив Камельчук.

"Це одна із версій. Для Тимошенко, думаю, був би непоганий подарунок до дня народження", — зазначив нардеп.

Паралельно Камельчук спростував можливість призначення Михайла Федорова, підкресливши, що чинний віцепрем’єр має достатньо завдань і не прагне займати посаду глави уряду.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Раніше ми також інформували, що Андрій Єрмак, коментуючи своє рішення залишити посаду, заявив про намір вирушити на фронт.