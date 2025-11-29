Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Чи стане Тимошенко прем’єркою — нардеп розповів деталі

Чи стане Тимошенко прем’єркою — нардеп розповів деталі

Ua ru
Дата публікації: 29 листопада 2025 11:30
Тимошенко можуть висунути в прем’єри — озвучено версію
Юлія Тимошенко. Фото ілюстративне: Getty Images

У разі формування нової парламентської коаліції посада прем’єр-міністра може перейти не представнику чинної більшості, і в політичних колах уже з’являється ім’я потенційної кандидатки. За словами народного депутата Юрія Камельчука, саме політикиня "Батьківщини" Юлія Тимошенко нині розглядається як один із найбільш імовірних варіантів на очільницю уряду.

Про це повідомив Юрій Камельчук в ефірі Вечір.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хто може очолити уряд у разі змін

У разі формування нової коаліції пост прем’єр-міністра, за словами Камельчука, може перейти до представниці іншої політичної сили, якщо в Кабінеті Міністрів відбудеться ротація. Нардеп зазначив, що такі зміни можуть стати актуальними у випадку переходу Юлії Свириденко на посаду керівниці Офісу президента, що автоматично відкриє питання нового прем’єра.

"І тут, я думаю, логічно напрошується висновок, що якщо утвориться все ж таки інша Коаліція, по-іншому сформована — хто туди може увійти? Найбільш ймовірними кандидатами є на даний момент тільки фракція Юлії Тимошенко, по факту — давайте говорити об'єктивно", — наголосив Камельчук. 

"Це одна із версій. Для Тимошенко, думаю, був би непоганий подарунок до дня народження", — зазначив нардеп. 

Паралельно Камельчук спростував можливість призначення Михайла Федорова, підкресливши, що чинний віцепрем’єр має достатньо завдань і не прагне займати посаду глави уряду. 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Андрія Єрмака з посади керівника Офісу президента.

Раніше ми також інформували, що Андрій Єрмак, коментуючи своє рішення залишити посаду, заявив про намір вирушити на фронт.

Юлія Тимошенко Кабінет міністрів Михайло Федоров Юлія Свириденко уряд
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації