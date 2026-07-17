США назначили Сандру Аудкирк временным поверенным в Украине: что известно о дипломате

Сандра Аудкирк. Фото: ua.usembassy.gov

Соединенные Штаты Америки назначили Сандру Аудкирк временным поверенным в Украине. Речь идет о карьерной дипломатке, представительнице высшего корпуса дипломатической службы, которая уже более 30 лет представляет интересы США в разных странах мира.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, передает Новини.LIVE.

Сандра Аудкирк — новая временная поверенная в Украине

С 2024 года Сандра Аудкирк работала в Министерстве обороны США, сначала занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а впоследствии стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США. В 2021–2024 годах она также возглавляла Американский институт на Тайване.

"Работая в Вашингтоне, Сандра Аудкирк занимала должности в отделе по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, отделе энергетических ресурсов, а также в отделе экономических и деловых вопросов. Она занималась вопросами стратегической конкуренции между ведущими государствами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и введения экономических санкций. Ранее также работала старшим дежурным офицером Оперативного центра Государственного департамента США", — говорится в сообщении.

За рубежом она проходила службу в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

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Оудкирк родилась и выросла в городе Тампа. Она получила образование в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета. Находится в браке с дипломатом Скоттом Оудкирком, у них трое взрослых детей.

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