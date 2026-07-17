Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия
Экономика
ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гороскоп
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Харьков
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США назначили Сандру Аудкирк временным поверенным в Украине

США назначили Сандру Аудкирк временным поверенным в Украине

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2026 23:32
США назначили Сандру Аудкирк временным поверенным в Украине: что известно о дипломате
Сандра Аудкирк. Фото: ua.usembassy.gov

Соединенные Штаты Америки назначили Сандру Аудкирк временным поверенным в Украине. Речь идет о карьерной дипломатке, представительнице высшего корпуса дипломатической службы, которая уже более 30 лет представляет интересы США в разных странах мира.

Об этом сообщила пресс-служба посольства США в Украине, передает Новини.LIVE.

Сандра Аудкирк — новая временная поверенная в Украине

С 2024 года Сандра Аудкирк работала в Министерстве обороны США, сначала занимала должность заместителя директора Европейского центра исследований безопасности имени Джорджа К. Маршалла, а впоследствии стала гражданским заместителем и советником по вопросам внешней политики Европейского командования Вооруженных сил США. В 2021–2024 годах она также возглавляла Американский институт на Тайване.

"Работая в Вашингтоне, Сандра Аудкирк занимала должности в отделе по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона, отделе энергетических ресурсов, а также в отделе экономических и деловых вопросов. Она занималась вопросами стратегической конкуренции между ведущими государствами, энергетической безопасности, противодействия финансированию угроз и введения экономических санкций. Ранее также работала старшим дежурным офицером Оперативного центра Государственного департамента США", — говорится в сообщении.

За рубежом она проходила службу в Тайбэе, Дублине, Анкаре, Кингстоне, Стамбуле и Пекине.

Читайте также:

Оудкирк родилась и выросла в городе Тампа. Она получила образование в Школе дипломатической службы Джорджтаунского университета. Находится в браке с дипломатом Скоттом Оудкирком, у них трое взрослых детей.

Как писали Новини.LIVE, американский лидер Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, российский диктатор Владимир Путин готов пойти на заключение мирного соглашения по войне против Украины.

Ранее губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Нордон временным сенатором США после смерти ее брата Линдси Грэма.

США Украина Пентагон
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации