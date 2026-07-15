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Главная Новости дня Трамп заявил, что Путин готов к мирному соглашению по Украине

Трамп заявил, что Путин готов к мирному соглашению по Украине

Ua ru
Дата публикации 15 июля 2026 18:20
Трамп заявил, что Путин готов к мирному соглашению по войне в Украине
Дональд Трамп. Фото: Белый дом

Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина готовым к мирному соглашению по войне против Украины. По его словам, во время бесед с главой Кремля он призывает его прекратить боевые действия.

Об этом сообщает Fox News, передает Новини.LIVE.

Трамп заявил о готовности Путина к соглашению

Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов.

"Я постоянно говорю ему одно и то же: "Владимир, тебе пора остановиться. Эта война должна закончиться"", — заявил Трамп.

Он также выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты уже в ближайшее время.

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"Для танго нужны двое. Но я думаю, что он готов заключить соглашение", — подчеркнул президент США.

В то же время Трамп отметил, что рассчитывал завершить войну быстрее, однако теперь считает, что это может произойти до окончания его президентского срока.

Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Одним из главных инициаторов документа был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который последовательно выступал за усиление давления на Кремль.

Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и представителями его команды. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление украинной противовоздушной обороны, дипломатические шаги и дальнейшую поддержку Украины для достижения справедливого мира.

США Дональд Трамп война в Украине
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория
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