Трамп заявил, что Путин готов к мирному соглашению по войне в Украине

Трамп заявил, что Путин готов к мирному соглашению по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает российского диктатора Владимира Путина готовым к мирному соглашению по войне против Украины. По его словам, во время бесед с главой Кремля он призывает его прекратить боевые действия.
Об этом сообщает Fox News, передает Новини.LIVE.
Трамп заявил о готовности Путина к соглашению
Об этом американский лидер сказал, отвечая на вопросы журналистов.
"Я постоянно говорю ему одно и то же: "Владимир, тебе пора остановиться. Эта война должна закончиться"", — заявил Трамп.
Он также выразил уверенность, что договоренности могут быть достигнуты уже в ближайшее время.
"Для танго нужны двое. Но я думаю, что он готов заключить соглашение", — подчеркнул президент США.
В то же время Трамп отметил, что рассчитывал завершить войну быстрее, однако теперь считает, что это может произойти до окончания его президентского срока.
Как сообщали Новини.LIVE, президент США Дональд Трамп заявил, что законопроект о новых санкциях против России имеет высокие шансы на принятие. Одним из главных инициаторов документа был сенатор-республиканец Линдси Грэм, который последовательно выступал за усиление давления на Кремль.
Как сообщали Новини.LIVE, президент Украины Владимир Зеленский 8 июля провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и представителями его команды. В ходе переговоров стороны обсудили укрепление украинной противовоздушной обороны, дипломатические шаги и дальнейшую поддержку Украины для достижения справедливого мира.