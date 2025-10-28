Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня США досрочно передадут Японии ракеты для истребителей F-35

США досрочно передадут Японии ракеты для истребителей F-35

Ua ru
Дата публикации 28 октября 2025 13:49
обновлено: 14:53
Вашингтон ускоряет военные поставки ракет для F-35 для Японии
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Дональд Трамп объявил, что первая партия ракет для истребителей F-35 прибудет в Японию уже на этой неделе. Поставка американского вооружения Токио происходит даже раньше, чем планировалось.

Об этом он сообщил американским морякам на борту авианосца ВМС США "Джордж Вашингтон" в городе Йокосука, передает Fox News.

Реклама
Читайте также:

США ускорят поставки ракет для истребителей

В Токио глава Белого дома встретился с премьер-министром Санаэ Такаичи и подписал новое рамочное соглашение между США и Японией о сотрудничестве в сфере редкоземельных минералов. После этого он должен посетить Китай и провести встречу с президентом Си Цзиньпином.

Fox News отмечают, что США ранее одобрили несколько масштабных контрактов на продажу оружия Японии, среди которых есть современные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9X, предназначенные для истребителей F-35.

"Все хотят наши ракеты, вот проблема, каждый их хочет. Это первая партия ракет для японских сил самообороны, для их F-35. Они прибудут на этой неделе, то есть досрочно. Хочу сказать госпоже премьер-министру: они ждали эти ракеты, и мы их доставили сразу, как я узнал", — сообщил Дональд Трамп.

Напомним, генсек НАТО Марк Рютте недавно объяснил, от кого зависит решение о передаче ракет Tomahawk Украине.

Также Дональд Трамп заявил, что хочет закончить войну в Украине, и высказался относительно мирных инициатив.

США оружие Дональд Трамп ракеты истребитель
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации