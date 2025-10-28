Вашингтон ускоряет военные поставки ракет для F-35 для Японии

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Дональд Трамп объявил, что первая партия ракет для истребителей F-35 прибудет в Японию уже на этой неделе. Поставка американского вооружения Токио происходит даже раньше, чем планировалось.

Об этом он сообщил американским морякам на борту авианосца ВМС США "Джордж Вашингтон" в городе Йокосука, передает Fox News.

США ускорят поставки ракет для истребителей

В Токио глава Белого дома встретился с премьер-министром Санаэ Такаичи и подписал новое рамочное соглашение между США и Японией о сотрудничестве в сфере редкоземельных минералов. После этого он должен посетить Китай и провести встречу с президентом Си Цзиньпином.

Fox News отмечают, что США ранее одобрили несколько масштабных контрактов на продажу оружия Японии, среди которых есть современные ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM и AIM-9X, предназначенные для истребителей F-35.

"Все хотят наши ракеты, вот проблема, каждый их хочет. Это первая партия ракет для японских сил самообороны, для их F-35. Они прибудут на этой неделе, то есть досрочно. Хочу сказать госпоже премьер-министру: они ждали эти ракеты, и мы их доставили сразу, как я узнал", — сообщил Дональд Трамп.

