Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня США достроково передадуть Японії ракети для винищувачів F-35

США достроково передадуть Японії ракети для винищувачів F-35

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 13:49
Оновлено: 13:48
Вашингтон прискорює військові поставки ракет для F-35 для Японії
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Дональд Трамп оголосив, що перша партія ракет для  винищувачів F-35 прибуде в Японію вже цього тижня. Постачання американського озброєння Токіо відбувається навіть раніше, ніж планувалося.

Про це він повідомив американським морякам на борту авіаносця ВМС США "Джордж Вашингтон" у місті Йокосука, передає Fox News.

Реклама
Читайте також:

США прискорить поставки ракет для винищувачів

В Токіо глава Білого дому зустрівся з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі та підписав нову рамкову угоду між США і Японією щодо співпраці у сфері рідкісноземельних мінералів. Після цього він має відвідати Китай і провести зустріч із президентом Сі Цзіньпіном.

Fox News зазначають, що США раніше схвалили кілька масштабних контрактів на продаж зброї Японії, серед яких є сучасні ракети класу "повітря–повітря" AIM-120 AMRAAM та AIM-9X, призначені для винищувачів F-35.

"Усі хочуть наші ракети, ось проблема, кожен їх прагне. Це перша партія ракет для японських сил самооборони, для їхніх F-35. Вони прибудуть цього тижня, тобто достроково. Хочу сказати пані прем'єр-міністру: вони чекали на ці ракети, і ми їх доставили одразу, як я дізнався", — повідомив Дональд Трамп.

Нагадаємо, генсек НАТО Марк Рютте нещодавно пояснив, від кого залежить рішення про передачу ракет Tomahawk Україні. 

Також Дональд Трамп заявив, що хоче закінчити війну в Україні та висловився щодо мирних ініціатив

США зброя Дональд Трамп ракети винищувач
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації