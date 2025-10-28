Вашингтон прискорює військові поставки ракет для F-35 для Японії

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

Президент Дональд Трамп оголосив, що перша партія ракет для винищувачів F-35 прибуде в Японію вже цього тижня. Постачання американського озброєння Токіо відбувається навіть раніше, ніж планувалося.

Про це він повідомив американським морякам на борту авіаносця ВМС США "Джордж Вашингтон" у місті Йокосука, передає Fox News.

США прискорить поставки ракет для винищувачів

В Токіо глава Білого дому зустрівся з прем’єр-міністеркою Санае Такаїчі та підписав нову рамкову угоду між США і Японією щодо співпраці у сфері рідкісноземельних мінералів. Після цього він має відвідати Китай і провести зустріч із президентом Сі Цзіньпіном.

Fox News зазначають, що США раніше схвалили кілька масштабних контрактів на продаж зброї Японії, серед яких є сучасні ракети класу "повітря–повітря" AIM-120 AMRAAM та AIM-9X, призначені для винищувачів F-35.

"Усі хочуть наші ракети, ось проблема, кожен їх прагне. Це перша партія ракет для японських сил самооборони, для їхніх F-35. Вони прибудуть цього тижня, тобто достроково. Хочу сказати пані прем'єр-міністру: вони чекали на ці ракети, і ми їх доставили одразу, як я дізнався", — повідомив Дональд Трамп.

