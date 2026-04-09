Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спикер ГСЧС: украинские дети становятся героями с малого возраста

Ua ru
Дата публикации 9 апреля 2026 02:30
Дети возле плаката. Фото: УНИАН

Украинские дети уже в малом возрасте становятся героями. Причиной тому является война и за этим больно наблюдать.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил представитель ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка.

Как украинские дети еще с малого возраста становятся героями

Спикер ГСЧС отметил, что он родом из Тернопольской области, но очень начал любить город Сумы после полномасштабной войны.

"Я никогда не думал, что обычные люди так могут объединиться и делать такие удивительные вещи. Сейчас меня вдохновляют наши дети. Мне очень больно, что они в таком возрасте становятся героями", — сказал Олег Стрелка.

В частности, он учил пример девочки Арины, которая после попадания в дом вытащила из-под обломков своего отца и брата. Однако к сожалению, несмотря на все усилия ребенка, спасенный брат впоследствии умер в реанимации.

Еще одним примером он назвал мальчика Кирилла Ильяшенко, который пережил двойной удар по городскому троллейбусу. Он получил критические ранения (два осколка в голове), но несмотря на это смог спасти мать и других пассажиров.

"Прошло два месяца, он поехал на европейские соревнования по пляжной борьбе и получил призовое место. Вот такие у нас люди, вот такие у нас дети. И ради них мы не имеем права как-то бояться и опускать руки", — рассказал представитель ГСЧС.

дети спасение война в Украине
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации