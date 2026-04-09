Спикер ГСЧС: украинские дети становятся героями с малого возраста

Дети возле плаката.

Украинские дети уже в малом возрасте становятся героями. Причиной тому является война и за этим больно наблюдать.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец заявил представитель ГСЧС Украины в Сумской области Олег Стрелка.

Как украинские дети еще с малого возраста становятся героями

Спикер ГСЧС отметил, что он родом из Тернопольской области, но очень начал любить город Сумы после полномасштабной войны.

"Я никогда не думал, что обычные люди так могут объединиться и делать такие удивительные вещи. Сейчас меня вдохновляют наши дети. Мне очень больно, что они в таком возрасте становятся героями", — сказал Олег Стрелка.

В частности, он учил пример девочки Арины, которая после попадания в дом вытащила из-под обломков своего отца и брата. Однако к сожалению, несмотря на все усилия ребенка, спасенный брат впоследствии умер в реанимации.

Читайте также:

Еще одним примером он назвал мальчика Кирилла Ильяшенко, который пережил двойной удар по городскому троллейбусу. Он получил критические ранения (два осколка в голове), но несмотря на это смог спасти мать и других пассажиров.

"Прошло два месяца, он поехал на европейские соревнования по пляжной борьбе и получил призовое место. Вот такие у нас люди, вот такие у нас дети. И ради них мы не имеем права как-то бояться и опускать руки", — рассказал представитель ГСЧС.

Ранее Новини.LIVE сообщало, что парламент готовит изменения в системе соцобеспечения детей с инвалидностью. В частности, помощь таким детям будет равняться минимальной зарплате.

Также мы писали, как оформить выплаты за опеку над ребенком в 2026 году.