Головна Новини дня Речник ДСНС: українські діти стають героями з малого віку

Дата публікації: 9 квітня 2026 02:30
Діти біля плакату. Фото: УНІАН

Українські діти вже в малому віці стають героями. Причиною тому є війна і за цим боляче спостерігати.

Про це в коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець заявив речник ДСНС України у Сумській області Олег Стрілка.

Як українські діти ще з малого віку стають героями

Речник ДСНС зазначив, що він родом з Тернопільської області, але дуже почав любити місто Суми після повномасштабної війни.

"Я ніколи не думав, що звичайні люди так можуть об'єднатися і робити такі дивовижні речі. Зараз мене надихають наші діти. Мені дуже боляче, що вони в такому віці стають героями", — сказав Олег Стрілка.

Зокрема, він навчав приклад дівчинки Аріни, які після влучання у будинок витягла з-під уламків свого батька та брата. Проте нажаль, попри усі зусилля дитини, врятований брат згодом помер у реанімації.

Читайте також:

Ще одним прикладом він назвав хлопчика Кирила Ілляшенка, який який пережив подвійний удар по міському тролейбусу. Він отримав критичні пораненні (два осколки в голові), але попри це зміг врятувати матір та інших пасажирів.

"Пройшло два місяці, він поїхав на європейські змагання по пляжної боротьбі і отримав призове місце. Отакі в нас люди, отакі в нас діти. І заради них ми не маємо права якось боятися і опускати руки", — розповів речник ДСНС.

Раніше Новини.LIVE повідомляло, що парламент готує зміни в системі соцзабезпечення дітей з інвалідністю. Зокрема, допомогу таким дітям буде дорівнювати мінімальній зарплаті.

Також ми писали, як оформити виплати за опіку над дитиною у 2026 році.

діти порятунок війна в Україні
Ткач Едуард - редактор стрічки новин
Ткач Едуард
