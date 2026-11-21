Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Глава Офиса президента Кирилл Буданов поздравил главнокомандующего ВСУ, генерал-майора Михаила Драпатого с Днём рождения. Он пожелал главе ВСУ крепкого здоровья, надёжных сослуживцев рядом, а также сил и ресурсов для достижения общей цели.

Поздравление руководитель ОП опубликовал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Как Буданов поздравил Драпатого

Глава ОП отметил, что на плечах Драпатого лежит большая ответственность, в то же время у него есть вера и поддержка всего украинского народа.

"На Ваших плечах лежит огромная ответственность, но за Вами — вера и поддержка всего народа. Пусть дух всегда остаётся крепким, удача никогда не предаёт, а каждое решение приближает нашу победу и мир!" — написал Буданов.

Пост Буданова. Фото: скриншот

В конце поздравления он поблагодарил Драпатого за службу и преданность Украине.

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Как сообщали Новини.LIVE, ранее Кирилл Буданов подчеркнул, что Украина продолжает отстаивать право самостоятельно определять собственное будущее и сохранять государственную независимость. Он назвал достоинство и свободу основными ценностями украинцев, а самостоятельный выбор своего пути — принципом развития государства.