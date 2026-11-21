Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав головнокомандувача ЗСУ, генерал-майора Михайла Драпатого з Днем народження. Він побажав очільнику ЗСУ міцного здоров’я, надійних побратимів і посестер поруч, а також сил і ресурсів для досягнення спільної мети.

Привітання керівник ОП опублікував у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Як Буданов привітав Драпатого

Керівник ОП зазначив, що на плечах Драпатого лежить велика відповідальність, водночас він має віру та підтримку всього українського народу.

"На Ваших плечах величезна відповідальність, але за Вами – віра та підтримка всього народу. Нехай дух завжди лишається міцним, удача ніколи не зраджує, а кожне рішення наближає нашу перемогу та мир!" — написав Буданов.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Наприкінці привітання він подякував Драпатому за службу й відданість Україні.

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Як повідомляли Новини.LIVE, Кирило Буданов заявив, що Україна прагне завершення війни та працює над досягненням цієї мети. Водночас він наголосив, що терміни припинення бойових дій залежать від багатьох чинників, а реалізація такого сценарію у визначений строк може стати справжнім дивом.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Кирило Буданов наголосив, що Україна продовжує відстоювати право самостійно визначати власне майбутнє та зберігати державну незалежність. Він назвав гідність і свободу базовими цінностями українців, а самостійний вибір свого шляху — принципом розвитку держави.