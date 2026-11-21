Керівник ОП Кирило Буданов. Фото: Reuters

Кирило Буданов наголосив, що гідність і свобода є фундаментальними цінностями України та визначають її відмінність від Росії. За його словами, РФ протягом століть намагалася підпорядкувати українців і втягнути країну у власну систему.

Про це керівник Офісу президента написав у соцмережах, передає Новини.LIVE.

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Буданов про цінності, які визначають Україну

За словами Буданова, Україна продовжує відстоювати цивілізаційний вибір, зроблений багато років тому.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов підкреслив, що право самостійно визначати майбутнє та зберігати державну незалежність залишається незмінним принципом для країни.

"Гідність і свобода — це наша базова "прошивка". Шлях України — це суб’єктність і право самостійно визначати власну долю", — наголосив Буданов.

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Він також закликав пам’ятати про ціну боротьби за свободу, вшанував загиблих і подякував усім, хто продовжує захищати Україну та її право залишатися вільною і самобутньою державою.

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи — державне свято, встановлене на честь початку двох доленосних для країни подій: Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року. У цей день українці вшановують патріотизм і мужність громадян, які стали на захист демократичних цінностей, національних інтересів та європейського вибору нашої держави.

Як повідомляли Новини.LIVE, Революція Гідності стала одним із визначальних етапів новітньої історії України. Масові протести об’єднали українців у боротьбі за європейський вибір, свободу та право самостійно визначати майбутнє держави. Події Майдану супроводжувалися силовим протистоянням і людськими жертвами, а їхні учасники заплатили високу ціну за прагнення до змін.

Як повідомляли Новини.LIVE, Буданов привітав військовослужбовців із Днем сержанта ЗСУ та відзначив важливість їхньої ролі в армії. Він наголосив, що сержанти відповідають за дисципліну, підтримують зв’язок між командирами й особовим складом та оперативно ухвалюють рішення безпосередньо на полі бою.