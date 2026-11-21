Руководитель ОП Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Кирилл Буданов подчеркнул, что достоинство и свобода являются фундаментальными ценностями Украины и определяют её отличие от России. По его словам, РФ на протяжении веков пыталась подчинить украинцев и втянуть страну в свою систему.

Об этом глава Офиса президента написал в соцсетях, передает Новини.LIVE.

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Буданов о ценностях, которые определяют Украину

По словам Буданова, Украина продолжает отстаивать цивилизационный выбор, сделанный много лет назад.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов подчеркнул, что право самостоятельно определять будущее и сохранять государственную независимость остается неизменным принципом для страны.

"Достоинство и свобода — это наша базовая "прошивка". Путь Украины — это субъектность и право самостоятельно определять собственную судьбу", — подчеркнул Буданов.

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Он также призвал помнить о цене борьбы за свободу, почтил память погибших и поблагодарил всех, кто продолжает защищать Украину и ее право оставаться свободным и самобытным государством.

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы – государственный праздник, установленный в честь начала двух судьбоносных для страны событий: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года. В этот день украинцы чествуют патриотизм и мужество граждан, вставших на защиту демократических ценностей, национальных интересов и европейского выбора нашего государства.

Как сообщали Новини.LIVE, Революция Достоинства стала одним из определяющих этапов новейшей истории Украины. Массовые протесты объединили украинцев в борьбе за европейский выбор, свободу и право самостоятельно определять будущее государства. События Майдана сопровождались силовым противостоянием и человеческими жертвами, а их участники заплатили высокую цену за стремление к переменам.

Как сообщали Новини.LIVE, Буданов поздравил военнослужащих с Днем сержанта ВСУ и отметил важность их роли в армии. Он подчеркнул, что сержанты отвечают за дисциплину, поддерживают связь между командирами и личным составом и оперативно принимают решения непосредственно на поле боя.