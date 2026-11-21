Столкновения на улице Грушевского, 23 января 2014 года. Фото: Николай Василечко/Цифровой архив Майдана

Ежегодно 21 ноября в Украине чтят память участников Революции достоинства, которая стала одним из важнейших переломных моментов в новейшей истории страны. Массовые протесты начались после отказа тогдашней власти во главе с Виктором Януковичем подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, но впоследствии переросли в масштабное сопротивление политическому произволу и насилию. Противостояние длилось 94 дня и завершилось бегством президента, однако стоило Украине жизней десятков протестующих.

Новини.LIVE рассказывают, как началась Революция Достоинства, почему украинцы вышли на Майдан, какие события стали переломными и чем завершился 94-дневный протест.

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Начало Революции Достоинства

Началом Революции Достоинства считается 21 ноября 2013 года. В тот день Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.

Решение правительства вызвало возмущение среди сторонников европейской интеграции. Вечером того же дня на Майдане Независимости в Киеве начали собираться граждане, требующие продолжить европейский курс Украины.

Сначала акции носили мирный характер. К протестам присоединялись студенты, общественные активисты, журналисты и обычные горожане. Уже 24 ноября на центральной площади столицы собралось более 100 тысяч человек.

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Окончательно ситуация обострилась после Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" 28–29 ноября. Тогда Янукович не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, вопреки ожиданиям участников протеста.

Избиение студентов изменило характер протестов

Одним из самых трагических событий начального этапа Майдана стал силовой разгон протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года.

Около четырёх часов утра бойцы спецподразделения "Беркут" атаковали людей, оставшихся на Майдане Независимости. Среди пострадавших было много студентов. Силовики применили физическую силу, а часть протестующих пыталась спастись бегством.

Избиение мирных демонстрантов вызвало новую волну возмущения. На следующий день, 1 декабря, в Киеве состоялся масштабный марш, в котором, по разным оценкам, приняли участие от 500 тысяч до миллиона человек.

Вече на Майдане 1 декабря 2013 года. Фото: Николай Василечко/Цифровой архив Майдана

С тех пор требования участников Майдана вышли за рамки европейской интеграции. Люди требовали наказать виновных в избиении демонстрантов, отставки правительства, прекращения политических репрессий и соблюдения прав граждан.

Штурм Майдана 11 декабря 2013 года. Фото: Николай Василечко/Цифровой архив Майдана

Протесты распространились на другие города Украины. В Киеве участники акций разбили палаточный городок, организовали дежурства, медицинскую помощь и снабжение необходимыми вещами.

От мирных акций к силовому противостоянию

В январе 2014 года конфликт между протестующими и властями перешел в новую фазу. 16 января Верховная Рада приняла ряд законов, существенно ограничивающих права граждан и свободу протеста. Из-за их содержания документы получили название "диктаторские законы".

19 января на улице Грушевского в Киеве начались масштабные столкновения между участниками протестов и правоохранителями. Противостояние сопровождалось применением спецсредств, взрывчатки и поджогов.

В последующие дни появились первые погибшие протестующие. Ситуация оставалась напряжённой, несмотря на попытки политических переговоров и договоренностей о деэскалации.

В феврале противостояние вновь обострилось. 18 февраля в центре Киева произошли массовые столкновения, силовики начали штурм Майдана, а в результате пожара был уничтожен Дом профсоюзов, который использовался в качестве штаба протестующих.

Пожар в Доме профсоюзов. Фото: Николай Василечко/Цифровой архив Майдана

Наиболее трагичными стали 18–20 февраля 2014 года. В эти дни силовики применяли огнестрельное оружие против участников протеста. На улице Институтской и в других местах центра столицы погибли десятки людей. По данным Украинского института национальной памяти, только в самые трагические дни Революции снайперы убили более 70 протестующих.

Расстрел Майдана 20 февраля (ул. Институтская). Фото: Николай Василечко/Цифровой архив Майдана

Погибших участников протеста впоследствии назвали Героями Небесной Сотни. Всего к Небесной Сотне относят 107 погибших участников Революции Достоинства и людей, отдавших жизнь за Украину в ходе последующих событий начала российской агрессии.

Чем завершилась Революция Достоинства

В ночь на 22 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Киев, а впоследствии — территорию Украины. В тот же день Верховная Рада приняла постановление о самоотстранении президента от исполнения конституционных полномочий и назначила досрочные президентские выборы.

Впоследствии Украина вернулась к курсу на европейскую интеграцию. В июне 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а впоследствии документ полностью вступил в силу.

Когда был учрежден День Достоинства и Свободы

Памятную дату 21 ноября официально ввели в 2014 году. 13 ноября тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ № 872/2014 "О Дне достоинства и свободы".

Целью его учреждения стало чествование мужества и патриотизма граждан, которые во время Революции Достоинства защищали демократические ценности, права и свободы человека, национальные интересы и европейский выбор Украины.

С тех пор 21 ноября ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные участникам Майдана и погибшим Героям Небесной Сотни.

Как писали Новини.LIVE, недавно глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре, чтобы вновь спровоцировать уличные протесты в Украине. По его словам, таким образом Москва хочет усилить давление на украинские власти и подтолкнуть Киев к уступкам.

В частности, 4 ноября в Киеве люди выходили на проезжую часть и перекрывали дорогу. Причиной протеста стало длительное отсутствие электроэнергии в домах. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.