Революция достоинства: как мирный протест превратился в борьбу за будущее страны
Ежегодно 21 ноября в Украине чтят память участников Революции достоинства, которая стала одним из важнейших переломных моментов в новейшей истории страны. Массовые протесты начались после отказа тогдашней власти во главе с Виктором Януковичем подписать Соглашение об ассоциации с Европейским Союзом, но впоследствии переросли в масштабное сопротивление политическому произволу и насилию. Противостояние длилось 94 дня и завершилось бегством президента, однако стоило Украине жизней десятков протестующих.
Новини.LIVE рассказывают, как началась Революция Достоинства, почему украинцы вышли на Майдан, какие события стали переломными и чем завершился 94-дневный протест.
Начало Революции Достоинства
Началом Революции Достоинства считается 21 ноября 2013 года. В тот день Кабинет министров Украины принял распоряжение о приостановке подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом.
Решение правительства вызвало возмущение среди сторонников европейской интеграции. Вечером того же дня на Майдане Независимости в Киеве начали собираться граждане, требующие продолжить европейский курс Украины.
Сначала акции носили мирный характер. К протестам присоединялись студенты, общественные активисты, журналисты и обычные горожане. Уже 24 ноября на центральной площади столицы собралось более 100 тысяч человек.
Окончательно ситуация обострилась после Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" 28–29 ноября. Тогда Янукович не подписал Соглашение об ассоциации с ЕС, вопреки ожиданиям участников протеста.
Избиение студентов изменило характер протестов
Одним из самых трагических событий начального этапа Майдана стал силовой разгон протестующих в ночь на 30 ноября 2013 года.
Около четырёх часов утра бойцы спецподразделения "Беркут" атаковали людей, оставшихся на Майдане Независимости. Среди пострадавших было много студентов. Силовики применили физическую силу, а часть протестующих пыталась спастись бегством.
Избиение мирных демонстрантов вызвало новую волну возмущения. На следующий день, 1 декабря, в Киеве состоялся масштабный марш, в котором, по разным оценкам, приняли участие от 500 тысяч до миллиона человек.
С тех пор требования участников Майдана вышли за рамки европейской интеграции. Люди требовали наказать виновных в избиении демонстрантов, отставки правительства, прекращения политических репрессий и соблюдения прав граждан.
Протесты распространились на другие города Украины. В Киеве участники акций разбили палаточный городок, организовали дежурства, медицинскую помощь и снабжение необходимыми вещами.
От мирных акций к силовому противостоянию
В январе 2014 года конфликт между протестующими и властями перешел в новую фазу. 16 января Верховная Рада приняла ряд законов, существенно ограничивающих права граждан и свободу протеста. Из-за их содержания документы получили название "диктаторские законы".
19 января на улице Грушевского в Киеве начались масштабные столкновения между участниками протестов и правоохранителями. Противостояние сопровождалось применением спецсредств, взрывчатки и поджогов.
В последующие дни появились первые погибшие протестующие. Ситуация оставалась напряжённой, несмотря на попытки политических переговоров и договоренностей о деэскалации.
В феврале противостояние вновь обострилось. 18 февраля в центре Киева произошли массовые столкновения, силовики начали штурм Майдана, а в результате пожара был уничтожен Дом профсоюзов, который использовался в качестве штаба протестующих.
Наиболее трагичными стали 18–20 февраля 2014 года. В эти дни силовики применяли огнестрельное оружие против участников протеста. На улице Институтской и в других местах центра столицы погибли десятки людей. По данным Украинского института национальной памяти, только в самые трагические дни Революции снайперы убили более 70 протестующих.
Погибших участников протеста впоследствии назвали Героями Небесной Сотни. Всего к Небесной Сотне относят 107 погибших участников Революции Достоинства и людей, отдавших жизнь за Украину в ходе последующих событий начала российской агрессии.
Чем завершилась Революция Достоинства
В ночь на 22 февраля 2014 года Виктор Янукович покинул Киев, а впоследствии — территорию Украины. В тот же день Верховная Рада приняла постановление о самоотстранении президента от исполнения конституционных полномочий и назначила досрочные президентские выборы.
Впоследствии Украина вернулась к курсу на европейскую интеграцию. В июне 2014 года была подписана экономическая часть Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом, а впоследствии документ полностью вступил в силу.
Когда был учрежден День Достоинства и Свободы
Памятную дату 21 ноября официально ввели в 2014 году. 13 ноября тогдашний президент Петр Порошенко подписал указ № 872/2014 "О Дне достоинства и свободы".
Целью его учреждения стало чествование мужества и патриотизма граждан, которые во время Революции Достоинства защищали демократические ценности, права и свободы человека, национальные интересы и европейский выбор Украины.
С тех пор 21 ноября ежегодно проводятся памятные мероприятия, посвященные участникам Майдана и погибшим Героям Небесной Сотни.
Как писали Новини.LIVE, недавно глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Россия пытается нанести максимальный ущерб украинской инфраструктуре, чтобы вновь спровоцировать уличные протесты в Украине. По его словам, таким образом Москва хочет усилить давление на украинские власти и подтолкнуть Киев к уступкам.
В частности, 4 ноября в Киеве люди выходили на проезжую часть и перекрывали дорогу. Причиной протеста стало длительное отсутствие электроэнергии в домах. На это отреагировал президент Владимир Зеленский.