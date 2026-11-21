Глава МЗС Андрій Сибіга, керівник ОП Кирило Буданов та його заступниця Ірина Верещук. Фото: Анна Сірик/Новини.LIVE

Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на повідомлення західних медіа про намір адміністрації США домогтися завершення війни в Україні до 1 січня 2027 року. За його словами, бажання припинити бойові дії є цілком зрозумілим, однак конкретні терміни залежать від багатьох обставин.

Про це повідомляє журналістка Новини.LIVE Анна Сірик.

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Що Буданов сказав про мир в Україні

"Так а хто ж не хоче? Скажіть, чи є в світі людина, яка не хоче? Я таких не знаю", — відповів Буданов.

Він також зазначив, що Україна працюватиме над тим, аби завершення війни стало можливим у зазначений термін. Буданов зазначив, що реалістичність такого сценарію залежить від багатьох факторів і назвав такий розвиток подій справжнім дивом.

Сьогодні, 21 листопада, в Україні відзначають День Гідності та Свободи. Ця дата пов’язана з початком двох знакових подій в історії країни — Помаранчевої революції 2004 року та Революції Гідності 2013 року.

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До процесії також долучилися Кирило Буданов, його заступниця Ірина Верещук, прем’єр-міністр Сергій Корецький, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Як повідомляли Новини.LIVE, 21 листопада Буданов наголосив на важливості збереження незалежності України та права самостійно визначати власне майбутнє. За його словами, гідність і свобода є фундаментальними цінностями українців, які відрізняють Україну від Росії.

Як повідомляли Новини.LIVE, День Гідності та Свободи став нагадуванням про мужність і громадянську позицію українців, які виходили на Майдани, відстоювали право країни самостійно визначати своє майбутнє та боролися за її незалежність. Протести супроводжувалися масовими мітингами, блокуванням урядових будівель і сутичками із силовиками.