Глава МИД Андрей Сибига, руководитель ОП Кирилл Буданов и его заместитель Ирина Верещук. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на сообщения западных СМИ о намерении администрации США добиться завершения войны в Украине до 1 января 2027 года. По его словам, желание прекратить боевые действия вполне понятно, однако конкретные сроки зависят от многих обстоятельств.

Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.

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Что Буданов сказал о мире в Украине

"Да а кто же не хочет? Скажите, есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю", — ответил Буданов.

Он также отметил, что Украина будет работать над тем, чтобы завершение войны стало возможным в указанный срок. Буданов отметил, что реалистичность такого сценария зависит от многих факторов и назвал такое развитие событий настоящим чудом.

Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Эта дата связана с началом двух знаковых событий в истории страны — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.

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Владимир и Елена Зеленские. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

К процессии также присоединились Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук, премьер-министр Сергей Корецкий, министр иностранных дел Андрей Сибига и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Как сообщали Новини.LIVE, 21 ноября Буданов подчеркнул важность сохранения независимости Украины и права самостоятельно определять свое будущее. По его словам, достоинство и свобода являются фундаментальными ценностями украинцев, которые отличают Украину от России.

Как сообщали Новини.LIVE, День Достоинства и Свободы стал напоминанием о мужестве и гражданской позиции украинцев, которые выходили на Майданы, отстаивали право страны самостоятельно определять свое будущее и боролись за её независимость. Протесты сопровождались массовыми митингами, блокированием правительственных зданий и столкновениями с силовиками.