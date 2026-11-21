Будем работать: Буданов о завершении войны до 1 января
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отреагировал на сообщения западных СМИ о намерении администрации США добиться завершения войны в Украине до 1 января 2027 года. По его словам, желание прекратить боевые действия вполне понятно, однако конкретные сроки зависят от многих обстоятельств.
Об этом сообщает журналист Новини.LIVE Анна Сирык.
Что Буданов сказал о мире в Украине
"Да а кто же не хочет? Скажите, есть ли в мире человек, который не хочет? Я таких не знаю", — ответил Буданов.
Он также отметил, что Украина будет работать над тем, чтобы завершение войны стало возможным в указанный срок. Буданов отметил, что реалистичность такого сценария зависит от многих факторов и назвал такое развитие событий настоящим чудом.
Сегодня, 21 ноября, в Украине отмечают День Достоинства и Свободы. Эта дата связана с началом двух знаковых событий в истории страны — Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013 года.
Владимир и Елена Зеленские почтили память Героев Небесной Сотни в Киеве.
К процессии также присоединились Кирилл Буданов, его заместитель Ирина Верещук, премьер-министр Сергей Корецкий, министр иностранных дел Андрей Сибига и председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Как сообщали Новини.LIVE, 21 ноября Буданов подчеркнул важность сохранения независимости Украины и права самостоятельно определять свое будущее. По его словам, достоинство и свобода являются фундаментальными ценностями украинцев, которые отличают Украину от России.
Как сообщали Новини.LIVE, День Достоинства и Свободы стал напоминанием о мужестве и гражданской позиции украинцев, которые выходили на Майданы, отстаивали право страны самостоятельно определять свое будущее и боролись за её независимость. Протесты сопровождались массовыми митингами, блокированием правительственных зданий и столкновениями с силовиками.