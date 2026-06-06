Спасибо за фиксацию преступлений РФ: Буданов поздравил с Днем журналиста

Срочная новость

С Днем журналиста!

6 июня в Украине ежегодно отмечаем День журналиста. Поздравляю представителей и представительниц профессионального сообщества и выражаю благодарность за ваш важный вклад в развитие сильного государства.

Изменения, обеспечивающие развитие Украины, часто начинаются именно с журналистских расследований, репортажей и статей. Эти изменения так же необходимы, как и единство украинской нации в условиях войны. Ведь наша сплоченность и взаимное доверие - это ключ к способности действовать, давать отпор агрессору и защищать наш цивилизационный выбор: быть свободной, способной и вооруженной до зубов демократией.

Осознание силы слова и собственной ответственности за будущее Украины делают миссию журналиста особенно значимой. Широкомасштабное противостояние с Россией продолжается и на поле боя, и в информационном и когнитивном измерениях.

От победы в этой войне за сознание зависит очень многое. Мы видим, как отчаянно агрессор пытается подорвать нашу устойчивость, сколько ресурсов вкладывает в глобальную гидру пропаганды. Но эти попытки тщетны, в том числе и благодаря вашей работе.

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Спасибо каждому и каждой, кто выжигает московскую ложь. Спасибо за фиксацию военных преступлений России и донесение до мира доказательств геноцидного характера войны против Украины. Спасибо всем, кто рискует, чтобы показать истории победы, силы и мастерства наших воинов - сильнейшей армии Европы.

Отдельное уважение журналистам, которые сделали достойный выбор стать к оружию и защищать государство в рядах Сил безопасности и обороны Украины.

Отдельная благодарность медийщикам, которые также занимаются волонтерством и усиливают боевые подразделения. Это проявление сознательной гражданской позиции. Знаю, что большинство наших журналистов помогает армии на протяжении всех лет войны.

Помним и чтим всех, кто погиб при выполнении редакционных заданий.

Слово чести - журналистам, которые продолжают служить обществу и Украине.

Слава Украине!

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