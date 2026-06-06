Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Спасибо за фиксацию преступлений РФ: Буданов поздравил с Днем журналиста

Спасибо за фиксацию преступлений РФ: Буданов поздравил с Днем журналиста

Ua ru
Дата публикации 6 июня 2026 09:56
Спасибо за фиксацию преступлений РФ: Буданов поздравил с Днем журналиста
Срочная новость

С Днем журналиста!

6 июня в Украине ежегодно отмечаем День журналиста. Поздравляю представителей и представительниц профессионального сообщества и выражаю благодарность за ваш важный вклад в развитие сильного государства.

Изменения, обеспечивающие развитие Украины, часто начинаются именно с журналистских расследований, репортажей и статей. Эти изменения так же необходимы, как и единство украинской нации в условиях войны. Ведь наша сплоченность и взаимное доверие - это ключ к способности действовать, давать отпор агрессору и защищать наш цивилизационный выбор: быть свободной, способной и вооруженной до зубов демократией.

Осознание силы слова и собственной ответственности за будущее Украины делают миссию журналиста особенно значимой. Широкомасштабное противостояние с Россией продолжается и на поле боя, и в информационном и когнитивном измерениях.

От победы в этой войне за сознание зависит очень многое. Мы видим, как отчаянно агрессор пытается подорвать нашу устойчивость, сколько ресурсов вкладывает в глобальную гидру пропаганды. Но эти попытки тщетны, в том числе и благодаря вашей работе.

Читайте также:

Спасибо каждому и каждой, кто выжигает московскую ложь. Спасибо за фиксацию военных преступлений России и донесение до мира доказательств геноцидного характера войны против Украины. Спасибо всем, кто рискует, чтобы показать истории победы, силы и мастерства наших воинов - сильнейшей армии Европы.

Отдельное уважение журналистам, которые сделали достойный выбор стать к оружию и защищать государство в рядах Сил безопасности и обороны Украины.

Отдельная благодарность медийщикам, которые также занимаются волонтерством и усиливают боевые подразделения. Это проявление сознательной гражданской позиции. Знаю, что большинство наших журналистов помогает армии на протяжении всех лет войны.

Помним и чтим всех, кто погиб при выполнении редакционных заданий.
Слово чести - журналистам, которые продолжают служить обществу и Украине.
Слава Украине!

 

Новость дополняется...

журналисты Кирилл Буданов День журналиста
Евтушенко Алина - Редактор ленты новостей
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации