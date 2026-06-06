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Головна Новини дня Дякую за фіксацію злочинів РФ: Буданов привітав з Днем журналіста

Дякую за фіксацію злочинів РФ: Буданов привітав з Днем журналіста

Ua ru
Дата публікації: 6 червня 2026 09:56
Дякую за фіксацію злочинів РФ: Буданов привітав з Днем журналіста
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Facebook

Керівник Офісу президента Кирило Буданов звернувся до журналістів із нагоди професійного свята та подякував їм за роботу під час війни. Він наголосив на значенні медіа у викритті російських злочинів і протидії пропаганді. Окремо він відзначив внесок журналістів, які працюють у зоні бойових дій, служать у Силах оборони або допомагають війську як волонтери.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на привітання Кирила Буданова у суботу, 6 червня.

Привітання Буданова з Днем журналіста

Сьогодні, 6 червня, в Україні відзначають День журналіста, і з цієї нагоди керівник Офісу президента Кирило Буданов привітав представників медійної сфери. Він підкреслив, що саме журналістська робота часто стає відправною точкою важливих суспільних змін, а також відіграє ключову роль у боротьбі з російською пропагандою та інформаційною агресією.

Окрему увагу Буданов приділив внеску журналістів у документування воєнних злочинів РФ та донесення правди про війну до світу. Він також наголосив на важливості єдності суспільства та інформаційного спротиву, який триває паралельно з бойовими діями.

"Дякую кожному й кожній, хто випалює московську брехню. Дякую за фіксацію воєнних злочинів Росії та донесення до світу доказів геноцидного характеру війни проти України. Дякую всім, хто ризикує, щоб показати історії звитяги, сили й майстерності наших воїнів — найсильнішої армії Європи.

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Окрема повага журналістам, які зробили гідний вибір стати до зброї та захищати державу в лавах Сил безпеки і оборони України.
Окрема подяка медійникам, які також займаються волонтерством і посилюють бойові підрозділи.

Пам’ятаємо і вшановуємо всіх, хто загинув під час виконання редакційних завдань", — привітав Буданов.

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Скриншот повідомлення Буданова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Президент Володимир Зеленський привітав українських журналістів із професійним святом та подякував їм за роботу під час війни. Він наголосив на їхній ролі у висвітленні подій російсько-української війни та документуванні злочинів РФ. Окремо президент підкреслив важливість діяльності як українських, так і іноземних медійників, які інформують світ про ситуацію в Україні.

Новини.LIVE також писали, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський привітав українських медійників з Днем журналіста. Він наголосив на їхній ролі у висвітленні подій на фронті й у тилу та донесенні правди до суспільства. Окремо головнокомандувач підкреслив важливість медіа у протидії російській пропаганді та фіксації воєнних злочинів.

журналісти Кирило Буданов День журналіста
Євтушенко Аліна - Редактор стрічки новин
Автор:
Євтушенко Аліна
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