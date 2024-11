Запуск спутников Starlink на орбиту — Илон Маск показал видео

Запуск интернет-спутников Starlink. Фото: SpaceX

В воскресенье, 24 ноября, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

Watch Falcon 9 20 @Starlink satellites орбита из Калифорнии, включая 13 с Direct to Cell capabilities https://t.co/jeOuDpJLf0 — SpaceX (@SpaceX) November 24, 2024

Запуск спутников на орбиту

В SpaceX отметили, что ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберга в Калифорнии в 07:25 по киевскому времени. Она доставила на орбиту 20 космических спутников Starlink, 13 из которых способны предоставлять информацию непосредственно на смартфоны.

Запуск Starlink. Фото: скриншот

Первая ступень ракеты носителя вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта, как и было запланировано, коснувшись беспилотного корабля SpaceX под названием "Of Course I Still Love You" в Тихом океане.

"Это был 15-й запуск и посадка этого конкретного ракетного носителя. Двенадцать из этих полетов были миссиями Starlink", — говорится в сообщении.

