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SpaceX вывела на орбиту еще 20 спутников Starlink — видео

24 ноября 2024 14:54
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Запуск спутников Starlink на орбиту — Илон Маск показал видео
Запуск интернет-спутников Starlink. Фото: SpaceX
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В воскресенье, 24 ноября, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.

Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.

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В SpaceX отметили, что ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберга в Калифорнии в 07:25 по киевскому времени. Она доставила на орбиту 20 космических спутников Starlink, 13 из которых способны предоставлять информацию непосредственно на смартфоны.

SpaceX запуск Starlink
Запуск Starlink. Фото: скриншот

Первая ступень ракеты носителя вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта, как и было запланировано, коснувшись беспилотного корабля SpaceX под названием "Of Course I Still Love You" в Тихом океане.

"Это был 15-й запуск и посадка этого конкретного ракетного носителя. Двенадцать из этих полетов были миссиями Starlink", — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что Илон Маск и его компания SpaceX запустили гигантскую ракету Starship из Техаса, расширив возможности корабля для космических полетов, но попытка вернуть ракету-носитель на землю не удалась. Из ракетного комплекса компании наблюдал за запуском избранный президент США Дональд Трамп.

Также мы писали, что NASA запустило космический корабль Europa Clipper с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. В 2030 году космический аппарат должен пройти примерно 3,2 млрд километров и приступить к исследованию спутника Юпитера Европы.

США Илон Маск космос спутник SpaceX интернет Starlink Земля

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