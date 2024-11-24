Запуск спутников Starlink на орбиту — Илон Маск показал видео

SpaceX вывела на орбиту еще 20 спутников Starlink — видео
В воскресенье, 24 ноября, компания Илона Маска SpaceX вывела на орбиту еще одну партию своих интернет-спутников Starlink. Всего было запущено 20 аппаратов.
Об этом сообщили в пресс-службе SpaceX.
Watch Falcon 9 20 @Starlink satellites орбита из Калифорнии, включая 13 с Direct to Cell capabilities https://t.co/jeOuDpJLf0— SpaceX (@SpaceX) November 24, 2024
Запуск спутников на орбиту
В SpaceX отметили, что ракета Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберга в Калифорнии в 07:25 по киевскому времени. Она доставила на орбиту 20 космических спутников Starlink, 13 из которых способны предоставлять информацию непосредственно на смартфоны.
Первая ступень ракеты носителя вернулась на Землю примерно через восемь минут после старта, как и было запланировано, коснувшись беспилотного корабля SpaceX под названием "Of Course I Still Love You" в Тихом океане.
"Это был 15-й запуск и посадка этого конкретного ракетного носителя. Двенадцать из этих полетов были миссиями Starlink", — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что Илон Маск и его компания SpaceX запустили гигантскую ракету Starship из Техаса, расширив возможности корабля для космических полетов, но попытка вернуть ракету-носитель на землю не удалась. Из ракетного комплекса компании наблюдал за запуском избранный президент США Дональд Трамп.
Также мы писали, что NASA запустило космический корабль Europa Clipper с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. В 2030 году космический аппарат должен пройти примерно 3,2 млрд километров и приступить к исследованию спутника Юпитера Европы.
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