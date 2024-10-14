NASA запустило космічний корабель для дослідження супутника Юпітера

Запуск космічного корабля. Фото: NASA

NASA запустило космічний корабель Europa Clipper за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. Космічний апарат має пройти приблизно 3,2 мільярда кілометрів і почати дослідження супутника Юпітера Європи в 2030 році.

Про це повідомило NASA у понеділок, 14 жовтня.

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Мета місії NASA

Як повідомляло видання The Guardian, космічний корабель висотою 30 метрів важить 6 тонн. Він оснащений великими сонячними панелями, які забезпечують необхідну енергію, а також має дев'ять інструментів, серед яких є камери для картографування поверхні супутника та радар, призначений для дослідження під товстим льодовим покривом Європи.

Основна мета цієї місії — пошук органічних сполук і газів, що можуть свідчити про наявність життя на Європі. Попередні спостереження вказують на можливу наявність гігантських водяних потоків і підземного океану, глибина якого може сягати 129 кілометрів.

Однак під час запуску космічного корабля він зазнає серйозних загроз у вигляді екстремальних рівнів радіації. Це пояснюється потужним магнітним полем Юпітера, яке викидає заряджені частинки у напрямку супутників.

Цікаво, що незважаючи на шкоду, яку може завдати радіація, вона також може сприяти утворенню пального для життя. Якщо високоенергетичні частинки розщеплюють молекули води в тонкій атмосфері Європи, частина отриманого кисню може потрапити в океан. У результаті цього взаємодії кисень може активувати інші хімічні реакції, які забезпечать енергію для мікробів.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX у неділю, 13 жовтня, здійснила запуск космічного корабля Starship зі штату Техас. Цього разу вдалося досягнути успішної посадки прискорювача.

Раніше Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX запустить перші безпілотні кораблі на Марс.