NASA запустило космический корабль для исследования спутника Юпитера

Запуск космического корабля. Фото: NASA

NASA запустило космический корабль Europa Clipper с помощью ракеты SpaceX Falcon Heavy. Космический аппарат должен пройти около 3,2 миллиарда километров и начать исследование спутника Юпитера Европа в 2030 году.

Об этом сообщило NASA в понедельник, 14 октября.

Читайте также:

Цель миссии NASA

Как сообщало издание The Guardian, космический корабль высотой 30 метров весит 6 тонн. Он оснащен большими солнечными панелями, которые обеспечивают необходимую энергию, а также 9 инструментов, среди которых есть камеры для картографирования поверхности спутника и радар, предназначенный для исследования под толстым ледовым покровом Европы.

Основная цель этой миссии – поиск органических соединений и газов, которые могут свидетельствовать о наличии жизни в Европе. Предыдущие наблюдения указывают на возможное наличие гигантских водных потоков и подземного океана, глубина которого может достигать 129 км.

Однако при запуске космического корабля он будет подвергнут серьезным угрозам в виде экстремальных уровней радиации. Это объясняется мощным магнитным полем Юпитера, выбрасывающим заряженные частицы в направлении спутников.

Интересно, что, несмотря на ущерб, который может нанести радиация, он также может способствовать образованию горючего для жизни. Если высокоэнергетические частицы расщепляют молекулы воды в тонкой атмосфере Европы, то часть полученного кислорода может попасть в океан. В результате этого взаимодействия кислород может активировать другие химические реакции, обеспечивающие энергию для микробов.

Напомним, американская компания SpaceX в воскресенье, 13 октября, произвела запуск космического корабля Starship из штата Техас. На этот раз удалось добиться успешной посадки ускорителя.

Ранее Илон Маск заявил, что его компания SpaceX запустит первые беспилотные корабли на Марс.