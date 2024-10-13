SpaceX вперше успішно приземлила прискорювач космічного корабля Starship — відео

Прискорювач корабля Starship. Фото: SpaceX

Американська компанія SpaceX у неділю, 13 жовтня, здійснила запуск космічного корабля Starship зі штату Техас. Цього разу вдалося досягнути успішної посадки прискорювача.

Про це пише Reuters.

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The tower has caught the rocket!!

pic.twitter.com/CPXsHJBdUh — Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024

Тестовий політ Starship 13 жовтня

У матеріалі йдеться, що компанія вперше повернула на Землю великий прискорювач першого ступеня ракети. Для цього там застосували новий метод з використанням двох великих металевих важелів.

Прискорювач Super Heavy відокремився від ракети-носія Starship на висоті близько 74 км та повернувся в те саме місце, звідки його запустили.

Під час завершення його роботи, корабель Starship все ще перебував у космосі, де запустив власні двигуни й рухався за інерцією. Після цього він знову перебуватиме в атмосфері Землі і спробує здійснити маневр посадки над Індійським океаном.

У самій компанії пізніше повідомили, що космічний корабель успішно приводнився за підсумками п'ятого тестового польоту.

Нагадаємо, SpaceX здійснила перший успішний вихід непрофесійних астронавтів у відкритий космос.

Також Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX запустить перші безпілотні кораблі на Марс.