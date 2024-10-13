SpaceX вперше успішно приземлила прискорювач космічного корабля Starship — відео

SpaceX успішно запустила корабель Starship у космос — відео
Американська компанія SpaceX у неділю, 13 жовтня, здійснила запуск космічного корабля Starship зі штату Техас. Цього разу вдалося досягнути успішної посадки прискорювача.
Про це пише Reuters.
The tower has caught the rocket!!— Elon Musk (@elonmusk) October 13, 2024
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Тестовий політ Starship 13 жовтня
У матеріалі йдеться, що компанія вперше повернула на Землю великий прискорювач першого ступеня ракети. Для цього там застосували новий метод з використанням двох великих металевих важелів.
Прискорювач Super Heavy відокремився від ракети-носія Starship на висоті близько 74 км та повернувся в те саме місце, звідки його запустили.
Під час завершення його роботи, корабель Starship все ще перебував у космосі, де запустив власні двигуни й рухався за інерцією. Після цього він знову перебуватиме в атмосфері Землі і спробує здійснити маневр посадки над Індійським океаном.
У самій компанії пізніше повідомили, що космічний корабель успішно приводнився за підсумками п'ятого тестового польоту.
Нагадаємо, SpaceX здійснила перший успішний вихід непрофесійних астронавтів у відкритий космос.
Також Ілон Маск заявив, що його компанія SpaceX запустить перші безпілотні кораблі на Марс.
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