SpaceX впервые успешно приземлила ускоритель космического корабля Starship — видео

Ускоритель корабля Starship. Фото: SpaceX

Американская компания SpaceX в воскресенье, 13 октября, произвела запуск космического корабля Starship из штата Техас. На этот раз удалось добиться успешной посадки ускорителя.

Об этом пишет Reuters.

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The tower has caught the rocket!!

pic.twitter.com/CPXsHJBdUh — Elon Musk (@elonmusk) октябрь 13, 2024

Тестовый полет Starship 13 октября

В материале говорится, что компания впервые вернула на Землю большой ускоритель первой ступени ракеты. Для этого там был применен новый метод с использованием двух больших металлических рычагов.

Ускоритель Super Heavy отделился от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км и вернулся в то же место, откуда его запустили.

Во время завершения его работы корабль Starship все еще находился в космосе, где запустил собственные двигатели и двигался по инерции. После этого он снова будет находиться в атмосфере Земли и попытается совершить маневр посадки над Индийским океаном.

В самой компании позже сообщили, что космический корабль успешно приводился по итогам пятого тестового полета.

Напомним, SpaceX осуществила первый успешный выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.

Также Илон Маск заявил, что компания SpaceX запустит первые беспилотные корабли на Марс.