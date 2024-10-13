SpaceX впервые успешно приземлила ускоритель космического корабля Starship — видео

SpaceX успешно запустила корабль Starship в космос — видео
Американская компания SpaceX в воскресенье, 13 октября, произвела запуск космического корабля Starship из штата Техас. На этот раз удалось добиться успешной посадки ускорителя.
Об этом пишет Reuters.
The tower has caught the rocket!!— Elon Musk (@elonmusk) октябрь 13, 2024
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Тестовый полет Starship 13 октября
В материале говорится, что компания впервые вернула на Землю большой ускоритель первой ступени ракеты. Для этого там был применен новый метод с использованием двух больших металлических рычагов.
Ускоритель Super Heavy отделился от ракеты-носителя Starship на высоте около 74 км и вернулся в то же место, откуда его запустили.
Во время завершения его работы корабль Starship все еще находился в космосе, где запустил собственные двигатели и двигался по инерции. После этого он снова будет находиться в атмосфере Земли и попытается совершить маневр посадки над Индийским океаном.
В самой компании позже сообщили, что космический корабль успешно приводился по итогам пятого тестового полета.
Напомним, SpaceX осуществила первый успешный выход непрофессиональных астронавтов в открытый космос.
Также Илон Маск заявил, что компания SpaceX запустит первые беспилотные корабли на Марс.
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