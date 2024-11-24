Запуск супутників Starlink на орбіту — Ілон Маск показав відео

Запуск інтернет-супутників Starlink. Фото: SpaceX

У неділю, 24 листопада, компанія Ілона Маска SpaceX вивела на орбіту ще одну партію своїх інтернет-супутників Starlink. Загалом було запущено 20 апаратів.

Про це повідомили у пресслужбі SpaceX.

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Watch Falcon 9 launch 20 @Starlink satellites to orbit from California, including 13 with Direct to Cell capabilities https://t.co/jeOuDpJLf0 — SpaceX (@SpaceX) November 24, 2024

Запуск супутників на орбіту

У SpaceX зазначили, що ракета Falcon 9 стартувала з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії о 07:25 за київським часом. Вона доправила на орбіту 20 космічних супутників Starlink, 13 з яких здатні надавати інформацію безпосередньо на смартфони.

Запуск Starlink. Фото: скриншот

Перший ступінь ракети носія повернувся на Землю приблизно через вісім хвилин після старту, як і було заплановано, торкнувшись безпілотного корабля SpaceX під назвою "Of Course I Still Love You" у Тихому океані.

"Це був 15-й запуск і посадка цього конкретного ракетного-носника. Дванадцять із цих польотів були місіями Starlink", — йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що Ілон Маск і його компанія SpaceX запустили гігантську ракету Starship з Техасу, розширивши можливості корабля для космічних польотів, але спроба повернути ракету-носій на землю не вдалася. З ракетного комплексу компанії спостерігав за запуском обраний президент США Дональд Трамп.

Також ми писали, що NASA запустила космічний корабель Europa Clipper за допомогою ракети SpaceX Falcon Heavy. У 2030 році космічний апарат повинен пройти приблизно 3,2 млрд кілометрів і розпочати дослідження супутника Юпітера Європи.