Советник Литвин назвал "неплохим пиаром" утечку мирного плана в WP

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Советник президента Украины Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин назвал "неплохим пиаром со стороны США" публикацию в The Washington Post о якобы мирном плане по прекращению войны в Украине. По его словам, материал отражает позицию части американской команды, озвученную во время переговоров во Флориде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на комментарий Литвина журналистам во вторник.

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Что Литвин сказал о публикации The Washington Post

Советник главы государства подчеркнул, что материал американского издания не стоит воспринимать как согласованную позицию США и европейских стран.

"Это не "США и европейские страны". Это изложение точки зрения части американской делегации на встрече во Флориде, где присутствовали американцы, украинцы, европейцы. Неплохой пиар со стороны американской стороны", — заявил Дмитрий Литвин.

Что известно о переговорах во Флориде

Как уточнил советник президента, упомянутые в материале взгляды обсуждались во время переговоров во Флориде в пятницу. В то же время Литвин не назвал обнародованную информацию общей позицией всех участников встречи.

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Мы писали, что издание The Washington Post якобы узнало о новом плане прекращения войны. Согласно их материалу, предполагается прекращение боевых действий вдоль нынешней линии фронта и территориальные уступки со стороны Украины, отмена санкций в отношении РФ, возобновление торговли нефтью и газом и т. д.

Новини.LIVE сообщали, что переговоры украинской стороны в Майами с представителями США и Европы завершились досрочно. Второй день переговоров был полностью отменен.