Радник Литвин назвав "непоганим піаром" злив мирного плану у WP

Президент України Володимир Зеленський. Фото: facebook.com/zelenskyy.official

Радник Президента України Володимира Зеленського з комунікацій Дмитро Литвин назвав "непоганим піаром американської сторони" публікацію The Washington Post про нібито мирний план щодо завершення війни в Україні. За його словами, матеріал відображає позицію частини американської команди, озвучену під час переговорів у Флориді.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на коментар Литвина журналістам у вівторок.

Реклама

Що Литвин сказав про публікацію The Washington Post

Радник глави держави наголосив, що матеріал американського видання не варто сприймати як узгоджену позицію США та європейських країн.

"Це не "США та європейські країни". Це переказ погляду частини американської команди на зустрічі у Флориді, де були американці, українці, європейці. Непоганий піар американської сторони", — заявив Дмитро Литвин.

Що відомо про переговори у Флориді

Як уточнив радник президента, згадані у матеріалі погляди обговорювалися під час переговорів у Флориді в п’ятницю. Водночас Литвин не назвав оприлюднену інформацію спільною позицією всіх учасників зустрічі.

Читайте також:

Ми писали, що видання The Washington Post нібито дізналося про новий план кінця війни. Згідно з їх матеріалу, передбачається припинення бойових дій уздовж нинішньої лінії фронту та територіальні поступки з боку України, скасування санкції з РФ, торгівлі нафтою та газом тощо.

Новини.LIVE інформували, що переговори української сторони в Маямі з представниками США та Європи закінчились достроково. Другий день перемовин повністю скасували.