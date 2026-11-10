Переговоры в Абу-Даби. Фото: FISU press office

Советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер заявил, что достижение мира в Украине напрямую связано с обеспечением безопасности европейских стран. Европейские государства активно взаимодействуют с США и Украиной в поиске путей прекращения войны.

Об этом дипломат сообщил в ходе переговоров в Абу-Даби 10 ноября, передает Новини.LIVE.

Реклама

Что советник Мерца сказал о мире в Украине

По словам Зауттера, европейские государства активно взаимодействуют с США и Украиной в поиске путей завершения войны. Он подчеркнул, что Европа не только заинтересована в прекращении боевых действий, но и может внести весомый вклад в достижение соответствующих договоренностей.

"Европа — фактор, который может положить конец войне и принести мир", — подчеркнул Зауттер.

Советник немецкого канцлера также выразил надежду на положительные результаты нынешнего раунда переговоров.

Читайте также:

Он отметил, что участие европейских партнеров в дипломатическом процессе имеет значение для поиска решения, которое будет учитывать как потребность Украины в мире, так и интересы безопасности всего европейского региона.

Как сообщали Новини.LIVE, представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон стремится привлечь европейские страны к переговорам с Россией о прекращении войны. По его словам, американская, украинская и европейская стороны в течение последних месяцев совместно разрабатывали предложения по урегулированию.

Как сообщали Новини.LIVE, в ходе переговоров о прекращении войны европейские дипломаты подчеркивают необходимость сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности. Важны также надежные гарантии безопасности, которые должны исключить возможность повторной российской агрессии.