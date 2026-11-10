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Советник Мерца назвал мир в Украине залогом безопасности Европы

Ua ru
10 ноября 2026 19:17
Советник Мерца Гюнтер Зауттер заявил о роли Европы в достижении мира в Украине FISU press office
Переговоры в Абу-Даби. Фото: FISU press office

Советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер заявил, что достижение мира в Украине напрямую связано с обеспечением безопасности европейских стран. Европейские государства активно взаимодействуют с США и Украиной в поиске путей прекращения войны.

Об этом дипломат сообщил в ходе переговоров в Абу-Даби 10 ноября, передает Новини.LIVE.

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Что советник Мерца сказал о мире в Украине

По словам Зауттера, европейские государства активно взаимодействуют с США и Украиной в поиске путей завершения войны. Он подчеркнул, что Европа не только заинтересована в прекращении боевых действий, но и может внести весомый вклад в достижение соответствующих договоренностей.

"Европа — фактор, который может положить конец войне и принести мир", — подчеркнул Зауттер.

Советник немецкого канцлера также выразил надежду на положительные результаты нынешнего раунда переговоров.

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Он отметил, что участие европейских партнеров в дипломатическом процессе имеет значение для поиска решения, которое будет учитывать как потребность Украины в мире, так и интересы безопасности всего европейского региона.

Как сообщали Новини.LIVE, представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон стремится привлечь европейские страны к переговорам с Россией о прекращении войны. По его словам, американская, украинская и европейская стороны в течение последних месяцев совместно разрабатывали предложения по урегулированию.

Как сообщали Новини.LIVE, в ходе переговоров о прекращении войны европейские дипломаты подчеркивают необходимость сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности. Важны также надежные гарантии безопасности, которые должны исключить возможность повторной российской агрессии.

Германия ОАЭ война в Украине дипломатия мирные переговоры
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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