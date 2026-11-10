Советник Мерца назвал мир в Украине залогом безопасности Европы
Советник канцлера Германии Фридриха Мерца по вопросам внешней политики и безопасности Гюнтер Зауттер заявил, что достижение мира в Украине напрямую связано с обеспечением безопасности европейских стран. Европейские государства активно взаимодействуют с США и Украиной в поиске путей прекращения войны.
Об этом дипломат сообщил в ходе переговоров в Абу-Даби 10 ноября, передает Новини.LIVE.
Что советник Мерца сказал о мире в Украине
По словам Зауттера, европейские государства активно взаимодействуют с США и Украиной в поиске путей завершения войны. Он подчеркнул, что Европа не только заинтересована в прекращении боевых действий, но и может внести весомый вклад в достижение соответствующих договоренностей.
"Европа — фактор, который может положить конец войне и принести мир", — подчеркнул Зауттер.
Советник немецкого канцлера также выразил надежду на положительные результаты нынешнего раунда переговоров.
Он отметил, что участие европейских партнеров в дипломатическом процессе имеет значение для поиска решения, которое будет учитывать как потребность Украины в мире, так и интересы безопасности всего европейского региона.
Как сообщали Новини.LIVE, представитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон стремится привлечь европейские страны к переговорам с Россией о прекращении войны. По его словам, американская, украинская и европейская стороны в течение последних месяцев совместно разрабатывали предложения по урегулированию.
Как сообщали Новини.LIVE, в ходе переговоров о прекращении войны европейские дипломаты подчеркивают необходимость сохранения государственного суверенитета и территориальной целостности. Важны также надежные гарантии безопасности, которые должны исключить возможность повторной российской агрессии.