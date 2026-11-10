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Головна Новини дня Радник Мерца назвав мир в Україні запорукою безпеки Європи

Радник Мерца назвав мир в Україні запорукою безпеки Європи

Ua ru
10 листопада 2026 19:17
Радник Мерца Ґюнтер Зауттер заявив про роль Європи в досягненні миру в Україні FISU press office
Переговори в Абу-Дабі. Фото: FISU press office

Радник канцлера Німеччини Фрідріха Мерца з питань зовнішньої політики та безпеки Ґюнтер Зауттер заявив, що досягнення миру в Україні безпосередньо пов’язане із забезпеченням безпеки європейських країн. Європейські держави активно взаємодіють зі США та Україною в пошуку шляхів завершення війни. 

Про це дипломат повідомив під час переговорів в Абу-Дабі 10 листопада, передає Новини.LIVE.

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Що радник Мерца сказав про мир в Україні

За словами Зауттера, європейські держави активно взаємодіють зі США та Україною в пошуку шляхів завершення війни. Він підкреслив, що Європа не лише зацікавлена в припиненні бойових дій, а й може зробити вагомий внесок у досягнення відповідних домовленостей.

"Європа — чинник, який може покласти край війні й принести мир", — наголосив Зауттер.

Радник німецького канцлера також висловив сподівання на позитивні результати нинішнього раунду переговорів.

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Він зазначив, що участь європейських партнерів у дипломатичному процесі має значення для пошуку рішення, яке враховуватиме як потребу України в мирі, так і безпекові інтереси всього європейського регіону.

Як повідомляли Новини.LIVE, представник президента США Джаред Кушнер заявив, що Вашингтон прагне залучити європейські країни до переговорів із Росією щодо завершення війни. За його словами, американська, українська та європейська сторони протягом останніх місяців спільно напрацьовували пропозиції для врегулювання. 

Як повідомляли Новини.LIVE, під час переговорів щодо завершення війни європейські дипломати наголошують на необхідності збереження державного суверенітету й територіальної цілісності. Важливими також є надійні гарантії безпеки, які мають унеможливити повторну російську агресію.

Німеччина ОАЕ війна в Україні дипломатія мирні переговори
Литвин Вікторія - редактор стрічки новин
Автор:
Литвин Вікторія

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