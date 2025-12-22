Видео
Україна
Главная Новости дня Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ — на какой срок

Совет ЕС продлил экономические санкции против РФ — на какой срок

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 14:25
ЕС продлил экономические санкции против РФ на полгода
Заседание Совета ЕС. Фото: Getty Images

Совет Европейского Союза 22 декабря принял решение о продлении экономических санкций против России. Ограничения продлятся еще минимум полгода — до 31 июля 2026 года.

Об этом говорится на сайте Совета ЕС.

Читайте также:

Санкции против России

Отмечается, что ограничения касаются области торговли, финансов, энергетики, технологий и товаров двойного назначения, промышленности, транспорта и товаров роскоши.

Санкции также охватывают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, исключение нескольких российских банков из системы SWIFT и приостановление деятельности и лицензий в Европейском Союзе нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных СМИ. Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций.

"Пока незаконные действия Российской Федерации продолжают нарушать основные нормы международного права, целесообразно поддерживать в силе все меры ЕС и принимать дополнительные меры, если это необходимо", — говорится в сообщении.

Известно, что это санкции, которые впервые введены в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года.

Напомним, накануне Зеленский объявил подготовку новых санкций против России. До конца года Украина планирует принять еще несколько пакетов ограничений.

Также президент считает, что санкции могут заставить Путина к миру. Именно поэтому США должны усилить экономическое давление на РФ.

санкции против России ЕС финансы Европейский совет санкции
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
