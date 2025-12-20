Война в Украине — как заставить Путина к миру

Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российский диктатор Владимир Путин рассматривал и рассматривает полную оккупацию Украины. Однако его можно заставить закончить войну, внедряя санкции и другие ограничения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате ОП, передает корреспондент Новини.LIVE.

Как заставить Путина закончить войну

Зеленский призвал усилить санкции против РФ, ведь Москва сейчас как "балованная Галя" и не может самостоятельно изменить свои позиции в отношении Украины. По его словам, Россия рассматривала и рассматривает полную оккупацию нашего государства и полное разрушение нашей независимости. Именно поэтому США должны усилить экономическое давление на РФ.

"Давление санкций, уменьшение денег. Не будет у него (у Путина, — ред.) денег, хочет, не хочет. Он просто не сможет. Поэтому надо давить именно на это. И поскольку мы понимаем, что "Галя у них балованная", надо в Америке немного сильнее давить на русских, не давать альтернативы", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время президент отмечает, что сейчас Путин этого давления не чувствует, о чем свидетельствует его ежедневная воинственная риторика.

