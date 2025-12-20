Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский ответил, как можно заставить Путина к миру

Зеленский ответил, как можно заставить Путина к миру

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 18:16
Война в Украине — как заставить Путина к миру
Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Российский диктатор Владимир Путин рассматривал и рассматривает полную оккупацию Украины. Однако его можно заставить закончить войну, внедряя санкции и другие ограничения.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский, общаясь с журналистами в чате ОП, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Как заставить Путина закончить войну

Зеленский призвал усилить санкции против РФ, ведь Москва сейчас как "балованная Галя" и не может самостоятельно изменить свои позиции в отношении Украины. По его словам, Россия рассматривала и рассматривает полную оккупацию нашего государства и полное разрушение нашей независимости. Именно поэтому США должны усилить экономическое давление на РФ.

"Давление санкций, уменьшение денег. Не будет у него (у Путина, — ред.) денег, хочет, не хочет. Он просто не сможет. Поэтому надо давить именно на это. И поскольку мы понимаем, что "Галя у них балованная", надо в Америке немного сильнее давить на русских, не давать альтернативы", — подчеркнул украинский лидер.

В то же время президент отмечает, что сейчас Путин этого давления не чувствует, о чем свидетельствует его ежедневная воинственная риторика.

Напомним, США предлагают встречу с Украиной и РФ. В Вашингтоне хотят сесть за стол переговоров втроем.

Также Зеленский назвал самые тяжелые вопросы в мирном плане. Есть три пункта, по поводу которых нет решений.

Владимир Зеленский санкции против России владимир путин война в Украине мирные переговоры
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации